Sabor: Odbijeno povjerenstvo za femicid, produžuje se sniženi PDV na energente

Sabor je jednoglasno donio Zakon o provedbi EU Uredbe o smanjenju emisija metana u energetskom sektoru, što je ključno za postizanje ciljeva Pariškog sporazuma iz 2015. i ograničavanje globalnog zagrijavanja na 1,5 °C. Ta Uredba EU uvodi detaljne obveze za operatore sektora nafte, plina i ugljena te uvoznike fosilnih goriva, što uključuje obvezno kvantificiranje, praćenje, izvještavanje i verifikaciju emisija metana, kao i implementaciju sustava za otkrivanje i popravak mjesta propuštanja metana na samim izvorima emisija. Ključna novina odnosi se na uspostavu jasnog sustava odgovornosti, pri čemu je Ministarstvo gospodarstva određeno kao nadležno tijelo za provedbu i prikupljanje podataka, dok će inspekcijski nadzor provoditi Državni inspektorat i Ministarstvo unutarnjih poslova.