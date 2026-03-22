Možemo Ustavnom sudu predao zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o obrani

Saborski zastupnik Možemo Marin Živković rekao je kako od Ustavnog suda očekuje da donese svoj sud o tome je li Zakon o obrani u skladu s Ustavom. Smatra da se u Zakonu radi ogromna razlika između mladića koji idu na vojni rok i onih koji ulože prigovor savjesti i da je tu riječ o kršenju načela razmjernosti. Podsjetio je da se i civilno služenje odvija na mjestima koja sliče na vojarne.