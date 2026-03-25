Kekin: Sustav zaštite žena ne funkcionira i ne prepoznaje nasilje nego ga tolerira

Ono što mi vidimo je da i dalje sustav nasilje ne prepoznaje, da ga relativizira i tolerira, što se vidi iz činjenice da žena koja prijavi nasilje završi s istom prekršajnom kaznom kao i onaj koji je nasilje vršio jer se to tretira kao bračna svađa i razmirica ili 'tako je to u braku', kako je govorila još jedna Plenkovićeva ministrica kada je komentirala nasilje u obitelji.