Burna rasprava u Saboru o femicidu. Habijan: Nisam čuo ništa konkretno

Vlada je Saboru predložila da ne prihvati prijedlog Možemo!, što je opetovao i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan koji kaže da u prijedlogu Možemo! nije čuo ništa konkretno. U sadržajnom smislu riječ je o nečemu što je u domeni pravosudnih tijela, konkretno sudova i državnih odvjetništava, kazao je i naglasio da su sudovi i državno odvjetništvo samostalni i neovisni o svom radu.