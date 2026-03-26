ISTRAŽNO POVJERENSTVO
Burna rasprava u Saboru o femicidu. Habijan: Nisam čuo ništa konkretno
Brojne replike obilježile su u četvrtak saborsku raspravu o prijedlogu Možemo! da Sabor osnuje Istražno povjerenstvo o femicidu, dok su iz te stranke tvrdili da sustav ne funkcionira, iz HDZ-a su uzvraćali da su iz Možemo licemjeri jer nisu glasali o uvođenju kaznenog djela za femicid.
Osnutak Istražnog povjerenstva ima za cilj da žene u ovoj zemlji budu sigurnije i slobodnije od nasilja, rekla je predstavnica predlagatelja Ivana Kekin (Možemo).
Navela je podatak da tek jedna od deset žena prijavi nasilje, pa se upitala što to govori o institucijama ove zemlje. Naglasila je kako je prošle godine ubijeno 19 žena, najviše od 2016. godine, te da je, otkad je Plenković premijer ubijeno 130 žena.
Ubojstva žena nisu incidenti, nisu djela pomahnitalih pojedinaca i država ima odgovornost da ih spriječi, prepozna i nastoji reagirati na vrijeme, poručila je Kekin.
MUP-ovo istraživanje pokazalo je da su se u 94 posto slučajeva počinitelj i žrtva poznavali, u gotovo polovici slučajeva radilo se o partnerskom odnosu, a u više od dvije trećine slučajeva ubojstvo je počinjeno u domu, mjestu u kojem bi žene trebale biti sigurne, a ispada da je to za njih najnesigurnije moguće mjesto, istaknula je.
"Problem je da naše institucije u mnogim slučajevima nasilje ne prepoznaju, normaliziraju ga i toleriraju", zaključila je Kekin.
Ministar: Nisam čuo ništa konkretno!
Vlada je Saboru predložila da ne prihvati prijedlog Možemo!, što je opetovao i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan koji kaže da u prijedlogu Možemo! nije čuo ništa konkretno. U sadržajnom smislu riječ je o nečemu što je u domeni pravosudnih tijela, konkretno sudova i državnih odvjetništava, kazao je i naglasio da su sudovi i državno odvjetništvo samostalni i neovisni o svom radu.
"Ono što se u istražnom povjerenstvu, odnosno zahtjevu traži, to je saslušanje i uvid u dokumentaciju, saslušanje i osoba i svjedoka, što bi značilo da bi Istražno povjerenstvo saslušavalo i i žrtve, ali i određene svjedoke ili osobe koje su dio kaznenog postupka", objasnio je Habijan.
Istaknuo je kako je u proteklih deset godina postavljen zakonodavni okvir za zaštitu žena i da nitko ne može osporiti napredak u toj zaštiti.
Represija i kažnjavanje nisu jedini mehanizam putem kojeg se borimo protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, svakako su to prevencija i edukacija, rekao je ministar navodeći da je u 2024. održano 55 radionica na tu temu, lani 43, a ove godine već sedam.
Kazneno djelo femicida uvedeno je prije dvije godine, već imamo 11 potvrđenih optužnica, pet presuda, od kojih tri pravomoćne, dodao je.
Netočnim je nazvao tvrdnje da „nitko“ ne provodi kontrolu nad mjerama opreza koje se izreknu. Policija je lani evidentirala više od 12 tisuća mjera opreza, a lani i do 20. ožujka ove godine provela 204.000 nadzora nad izrečenim mjerama, obuhvaćeno je više od 10 tisuća osoba, naveo je.
Raukar Gamulin: Broj ubijenih žena raste, gdje vidite rupe u sustavu
Ako je zakonodavni okvir dovoljan, zašto se femicid ponavlja, pitala je Sanja Bježančević (SDP)? Broj ubijenih žena raste, gdje vidite rupe u sustavu, što kanite učiniti da se sustav poboljša, zanimalo je Uršu Raukar (Možemo)?
Vlada će, kao i u proteklih deset godina, nastaviti provoditi politiku koja će slučajeve teškog ubojstva ženske osobe svesti na minimum, odgovorio je ministar.
HDZ-ovi zastupnici prijedlog Možemo! nazvali su čistim političkim marketingom, spočitavajući zastupnicama te stranke da se postavljaju kao da jedino one razumiju femicid.
Još bi vam i povjerovali da ste prije dvije godine podržali izmjene Kaznenog zakona i uvođenje femicida, rekao je kolegicama Nikola Mažar.
Danica Baričević (HDZ) poručila je oporbi da je HDZ je imao i ima niz žena na visokim funkcijama, a za Kekin je imala pitanje. "Ako ste vi, zastupnice Kekin, toliko jaki, zašto niste rekli svom Miletu: "Ja ću na kavu sa Jelavićem, a ne ti?""
"Nema tog blata kojim se vi svi skupa možete nabaciti na mog muža, a koje će sakriti da niste u stanju konstruktivno razgovarati o temi ubojstava žena u ovoj zemlji, na što smo vas konstruktivno pozvali", odgovorila joj je Kekin.
Sandra Livia Maduna (HDZ) Možemo! je nazvala licemjerima jer nisu vodili računa o ubijenim ženama kada se raspravljalo o kaznenom djelu femicida na što joj je Kekin odgovorila da se tada raspravljalo o "lex AP-u" i preko leđa ubijenih žena HDZ je gurao femicid podmećući tako kukavičje jaje.
Na spominjanje "lex AP-a“, ministar je naveo kako je u dvije godine, koliko je na snazi taj članak Kaznenog zakona na snazi doneseno "nula" presuda, a potvrđena jedna optužnica i to ne protiv novinara.
HDZ-ovi zastupnici zamjerili su predlagateljicama Kekin i Benčić što su za rasprave o točki koju su inicirale, napustile sabornicu. "Otišle su u zagrebačku Gradsku skupštinu 'umivati' situaciju", ustvrdila je Majda Burić.
