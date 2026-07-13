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Podržali Ivanu Jakir-Bajo

Saborski odbor podržao samo jednu kandidatkinju za viceguvernerku HNB-a

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Hina
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13. srp. 2026. 19:27
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12.05.2026., Zagreb - U organizaciji Njemacko-hrvatske industrijske i trgovinske komore odrzan je Njemacko-hrvatski gospodarski forum, koji je tematski posvecen snazi partnerstva
Slavko Midzor/PIXSELL

Saborski Odbor za financije i državni proračun u ponedjeljak je, nakon saslušanja, većinom glasova od ukupno pet kandidata podržao samo dosadašnju viceguvernerku Ivanu Jakir-Bajo, dok je o ostala četiri kandidata većinom glasao suzdržano te je to mišljenje uputio Odboru za imenovanja.

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Za tri upražnjena viceguvernerska mjesta kandidirali su se bivša viceguvernerka kojoj je početkom mjeseca istekao mandat u centralnoj banci Ivana Jakir-Bajo, glavni ekonomist Zagrebačke banke Hrvoje Dolenec, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Alen Stojanović, svi na prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a.

Za dužnost viceguvernera Klubovi zastupnika SDP-a i Možemo! Predložili su bivšeg ministra financija i saborskog zastupnika SDP-a Borisa Lalovca, a iza kandidature člana Uprave Zagrebačke burze Tomislava Gračana stao je Klub zastupnika Nezavisni i HSU.

Nakon iscrpnog ispitivanja većinsku potporu Odbora dobila je samo Jakir-Bajo, dok su o ostala četiri kandidata članovi Odbora većinom glasali suzdržano.

Odbor za financije svoje će mišljenje proslijediti Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove koji će utvrditi prijedlog kandidata, o čemu će se raspravljati na plenarnoj sjednici u utorak, a u srijedu glasati.

Hrvatska narodna banka, uz guvernera, ima zamjenicu guvernera i šest viceguvernera, koji čine Savjet HNB-a. Uz guvernera Antu Žigmana, zamjenicu Sandru Švaljek, te trojicu viceguvernera Michaela Faulenda, Bojana Frasa i Maroja Langa, Sabor će prije dvomjesečne ljetne stanke odlučiti o popunjavanju upražnjenih mjesta u vodstvu HNB-a.

U HNB-u trenutačno su tri nepopunjena viceguvernerska mjesta jer je Tomislav Ćorić preuzeo dužnost ministra financija u Vladi, Romanu Šubiću je mandat istekao prije dvije godine, a Jakir-Bajo 1. srpnja. Mandat viceguvernera traje šest godina.

Teme
hnb hrvatska narodna banka ivana jakir bajo viceguverneri hnb-a

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