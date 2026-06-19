Ante Žigman novi je guverner HNB-a

Zastupnica Anka Mrak Taritaš (GLAS) upitala je dolazi li na čelo HNB-a čovjek koji je zaista neovisan, podsjetivši na afere koje se vezuju uz njega. "Za nagradu će doći na čelo HNB-a s idejom da bude neovisan. Može on biti neovisan od HDZ-a i od vlastite supruge (ministrice, op.a), ali postoji jedna osoba od koje ne može biti neovisan, koja želi porobiti sve institucije, a zove se Andrej Plenković", poručila je.