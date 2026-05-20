Uhićen sin osnivača Manga, sumnjaju da je povezan s očevom smrću

Jonathan Andic, sin pokojnog osnivača španjolskog modnog diva Mango, uhićen je u utorak zbog sumnje da je povezan sa smrću svog oca 2024. godine.
Oglas
Isak Andic, koji je osnovao Mango sredinom 1980-ih, umro je u dobi od 71 godine nakon što je u prosincu 2024. pao u provaliju duboku 96 metara dok je planinario sa sinom u blizini Barcelone.
Pritvaranje Jonathana Andica potvrdila je za CNN policija Mossos d'Esquadra, španjolske regije Katalonija. Andic je trenutno potpredsjednik Upravnog odbora Manga.
Glasnogovornik Visokog suda u Barceloni rekao je da se slučaj istražuje kao ubojstvo.
Platio jamčevinu od milijun eura
Policija je Andicevu smrt isprva tretirala kao nesreću i nakratko zatvorila slučaj početkom 2025., no onda ga je ponovno otvorila u ožujku prošle godine. Jonathan Andic bio je jedini svjedok incidenta.
Glasnogovornik obitelji Andic rekao je za Reuters da je obitelj uvjerena u Jonathanovu nevinost te da on u potpunosti surađuje s vlastima.
Andic se u utorak pojavio na sudu u Martorellu, izvan Barcelone, gdje je sudac odredio jamčevinu od milijun eura, koja je "već plaćena", prema glasnogovorniku Visokog suda. Sudac je također naredio Andicu da preda putovnicu i naredio da se svaki tjedan javi sudu, , rekao je glasnogovornik.
Obitelj Andic kontrolira većinu vlasništva nad Mangom
Rođen u Turskoj, Isak Andic osnovao je Mango 1984. godine i pretvorio ga u globalnog diva i lidera u španjolskoj modnoj industriji, uz Zaru u vlasništvu Inditexa. Tvrtka je prošle godine zabilježila dvoznamenkasti rast ostvarivši prodaju od 3,8 milijardi eura. Prema Forbesu, Isak Andic je u trenutku smrti imao neto vrijednost od 3,88 milijardi eura.
Obitelj Andic kontrolira većinu vlasništva nad Mangom, a Jonathan Andic i njegove dvije sestre drže 95 posto tvrtke, prema Reutersu. Izvršni direktor Toni Ruiz, koji je postao predsjednik Uprave 2025. nakon smrti Isaka Andica, posjeduje preostalih 5 posto.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas