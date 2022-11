Podijeli :

Izvor: EKATERINA BOLOVTSOVA/Pexles/Ilustracija

Pokušaji ubojstava žena u porastu, a kazne su niske. Izriču se kao novčane ili uvjetne.

Pratimo femicid, ali zaboravljamo statistiku pokušaja ubojstava žena koja je neumoljiva i imamo porast kaznenih dijela, rekla je Anita Lauri Korajlija, psihologinja Autonomne ženske kuće i profesorica na Odjelu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu u HRT-ovoj emisiji Intervju tjedna.

vezana vijest Odbor za ravnopravnost spolova o femicidu: Važno je slušati žrtve

“U utorak smo bili u Hrvatskom saboru, kada su na okruglom stolu bila dva muškarca kamermana. Razlog je bio što su bili saborski odbori za proračun”, rekla je.

Dodaje da dok mi ne osvijestimo koliko je to važna tema, da je nećemo imati u maloj dvorani Sabora, već u velikoj. To će pokazati političku volju da kažemo kako je to važna tema jer stalno postoje “važnije” teme.

“Ova borba ne može biti samo borba žena. Dok nema politička volja da se stvari promijene, ništa se neće promijeniti”, naglasila je.

Ističe da se samo 10 posto slučajeva teškog nasilja nad ženama kažnjava zatvorskom kaznom.

“Zakon nije loš, no on se ne provodi. Zakonske kazne su niske ili minimalne, one se izriču kao novčane ili uvjetne kazne, rekla je.

Dodaje kako su žene prestrašene i žive u atmosferi da kada jednom kada ode od nasilnika da joj nitko neće vjerovati, da će je proglasiti ludom i posljedično će joj zlostavljač uzeti djecu.

Rečeno je kako netko tko je opljačkao dobije kaznu od 20 godina zatvora, ali netko tko je silovao dobije dvije i još mu se to smanji na godinu i pol.

“Odgovor na pitanje zašto je tomu tako je s jedne strane što postoji nerazumijevanje nasilja, ali to neznanje nasjeda na stereotipe koje mi svi imamo. Žene nasilnika poznaju, ali ovaj sustav njih ne prepoznaje te one ne znaju što će im se dogoditi”, naglašava.

Dodaje kako postoje žene koje žive u zatvoru bez rešetaka. Nitko ne vidi te rešetke i što se iza njih događa.