Dabro, Sopta i Banožić nisu uhićeni, SDP-ovka jest: “Nešto u toj priči smrdi”

Podijeli :

Novinarke Sanja Modrić i Mila Moralić u N1 Studiju uživo s našom Natašom Božić komentirale su niz uhićenja kojima smo svjedočili posljednjih dana.

Modrić je uhićenje SDP-ove Barbare Antolić Vupora nazvala javnom predstavom, podsjećajući na druge slučajeve – od kojih su neki završili gubitkom života – ali nije bilo uhićenja.

“Dabro voli razuzdano pucati po slavonskim ravnicama, o čemu ima slikovnih dokaza, davao je i djeci da pucaju – on nije uhićen, izigrava nevinašce, u Saboru je, i još pita novinare koja puška”, započela je Modrić pa nastavila:

Hajdaš Dončić: Turudić ima pik na SDP-ovce prije lokalnih izbora Turudić o slučaju Jadrolinija: Pokrenuta je istraga protiv tri Hrvata. Neće biti uhićenja

“David Sopta – iz njegovog trajekta iznesu troje mrtvih zaposlenika, u svakoj firmi bi direktor išao u policiju, kod njega ništa, on šest mjeseci sjedi tamo, sad su ga smijenili.”

Podsjetila je i na prometnu nesreću u kojoj je sudjelovao bivši ministar Mario Banožić u kojoj je jedna osoba također izgubila život. “Banožić – opet ništa. Evo sad vidimo da se vodi postupak, a on je osnovao firmu.”

“I sad imamo slučaj SDP-ovke. Koliko se zna, pritiskala je nekog pročelnika pa je on potpisao dozvolu. Ali radi se o nekoj privatnoj kući. To je taj disbalans koji nas tjera da sumnjamo i da nam se čini da nešto u toj priči smrdi”, navodi Modrić.

Ona dodaje da treba i protiv nje provesti postupak i istragu i da sve takve situacije treba raščistiti. “Ali, ova javna predstava – nitko od ovih nije uhićen, a onda nju proglase da je dio koruptivne hobotnice što nema veze s tim.”

“Plenković šuti, Turudić radi”

“Turudić i Plenković su bili zagovornici Lexa AP, a sad curi sve van”, dodaje Modrić.

Moralić u kontekstu ovih slučajeva spominje i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

“Ta priča o balansu, ima nas i s jedne i s druge strane onih koji krše zakon, zašto samo HDZ-ovci, to je nešto o čemu je Plenković javno govorio, kad je govorio ‘mora biti jednako i s jedne i druge strane, i s druge strane ima kriminalaca, zašto se to ne procesuira’. To moramo dovesti u kontekst s onim što je Turudić i kako je postao glavni državni odvjetnik. On nije bilo tko i nije došao na to mjesto na uobičajen način. To je bio kontroverzan način, obilježen porukama, lažima i skandalima do samog kraja. Zbog njega su ljudi izašli na ulice”, podsjetila je Moralić.

Cijeli niz političkih uhićenja dolazi netom uoči lokalnih izbora koji pak stižu nakon predsjedničkih izbora na kojima je Plenkovićev kandidat Dragan Primorac teško poražen. Od tada Plenković vrlo rijetko istupa u medijima, navodi Moralić.

“Di je Beroš, di je Hrvoje Petrač, di je Primorac, nestaju nam ljudi”, dodala je Modrić.

“Čini se da je strategija za lokalne izbore – Plenković šuti, Turudić radi”, navodi Moralić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Nastavlja se bojkot: Osim pekarnica, na meti je i ovaj trgovački lanac Iznenađujuće otkriće: Pravi uzrok ove kronične bolesti nije način života ili prehrana