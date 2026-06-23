Sanja Bježančević
SDP-ova zastupnica o izjavi županice: "Neprimjerena i štetna..."
Saborska zastupnica SDP-a iz Osječko-baranjske županije (OBŽ) Sanja Bježančević ocijenila je u utorak nedavnu izjavu osječko-baranjske županice Nataše Tramišak da SDP i Možemo "nemaju što tražiti u OBŽ" neprimjerenom i štetnom za demokratski dijalog.
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Na konferenciji za novinare održanoj ispred Gospodarskog centra OBŽ-a Sanja Bježančević je upitala - znači li to da u županiji nema mjesta za kritiku, za drugačije mišljenje i za građane koji smatraju da stvari mogu biti bolje?
OBŽ pripada svim njezinim stanovnicima, a ne jednoj političkoj opciji, poručila je Bježančević i podsjetila da je, po podacima Europske komisije, istočna Hrvatska među najmanje razvijenim regijama EU.
OBŽ zaostaje po nizu socioekonomskih pokazatelja, uključujući prosječnu plaću, mirovinu i razvijenost gospodarstva, istaknula je i posebno upozorila da ulaganja županije u poljoprivredu ne prate važnost tog sektora za regionalno gospodarstvo.
Poljoprivreda je strateška gospodarska grana ove regije, a sredstva koja županija izdvaja za njezino poticanje ne čine ni jedan posto ukupnog proračuna, što dovoljno govori o tome gdje su stvarni prioriteti aktualne vlasti, kaže Bježančević.
Saborska zastupnica SDP-a Ivana Ribarić Majanović rekla je da predložene izmjene Zakona o lovstvu, koje bi se idući tjedan trebale naći pred Hrvatskim saborom, prebacuju odgovornost za štete od divljači na poljoprivrednike i vozače.
Odgovornost na oštećenicima
Obrazloženje zakonskih izmjena potvrđuje da postojeći sustav gospodarenja divljači ne funkcionira, ustvrdila je Ribarić Majanović upozorivši na dugotrajne sudske postupke, neujednačenu sudsku praksu, rast šteta i sve veće financijsko opterećenje građana i države.
Umjesto da riješi uzroke problema, Ministarstvo poljoprivrede predlaže model kojim se odgovornost prebacuje na oštećenike.
"Ako vam divljač uništi usjev, morat ćete dokazati da ste poduzeli sve moguće mjere zaštite, ako vam divljač istrči pred automobil, morat ćete dokazati da niste krivi za nastalu štetu, a istodobno se odgovornost lovoovlaštenika dodatno smanjuje", kaže Ribarić Majanović.
Posebno je problematičnom ocijenila odredbu po kojoj su poljoprivrednici dužni samostalno financirati i postavljati zaštitna sredstva te poduzimati mjere kojima će spriječiti ulazak divljači na svoje površine.
SDP smatra jedinim pravednim rješenjem da odgovornost za štetu snosi onaj tko upravlja s divljači, a država mora osigurati učinkovit sustav gospodarenja divljači i kontrolu njezine brojnosti.
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