SDP pokrenuo peticiju protiv Bačićevog zakona: "Ne damo našu zemlju"

"Najopasnije je što investitor više ni ne mora pregovarati. Dovoljno je da otkupi 51 posto čestica, a ostatak može prisilno preuzeti komasacijom i izvlaštenjem. Takav model bez lokalne kontrole savršen je za zlouporabe, pogodovanja i trgovinu utjecajem. U praksi, građani mogu ostati bez šuma, oranica ili parcela samo zato što je netko došao do polovice zemljišta i ima podršku HDZ-ova ministarstva. I najgori dio: na otetoj zemlji gradit će se stanovi koji će se zatim prodavati našoj djeci po višestruko većim cijenama. Zemlju će oteti jeftino, a prodavati skupo – dvostruka pljačka pod pokroviteljstvom države."