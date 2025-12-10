SDP pokrenuo peticiju protiv Bačićevog zakona: "Ne damo našu zemlju"

SDP je pokrenuo on-line peticiju u kojoj skuplja potpise protiv novog Zakona o prostornom uređenju. U prvom danu je skupila 1878 potpisa.
"HDZ ovim Zakonom želi omogućiti izvlaštenje u korist privatnih investitora, pretvarajući javni interes u alat za otimačinu zemlje građana. Ako investitor na nekom području gradnje otkupi 51 posto čestica, može prisilno izvlaštenjem preuzeti ostatak, čak i bez pristanka vlasnika. Istovremeno se gradovima i općinama oduzimaju ovlasti, a ključne odluke sele u jedno ministarstvo, što jedinice lokalne samouprave ostavlja bez ikakve kontrole nad vlastitim prostorom. Ovaj Zakon otvara vrata privatnim investitorima, uništava javni interes i stavlja privatne profite iznad interesa građana. Tražimo hitno povlačenje Zakona iz procedure kako bismo spriječili legalizaciju otimačine", stoji u opisu peticije.
"Ovaj Zakon nije ništa drugo nego otvoreni napad HDZ-a na pravo građana da odlučuju o svojoj zemlji i svojoj imovini. Prvi put se omogućuje da privatni investitor, uz potpis jednog HDZ-ovog ministarstva, uđe u tuđe vlasništvo i preuzme ga kao da je riječ o javnom interesu. To je dramatično kršenje privatnog vlasništva i opasan presedan koji građane pretvara u prepreku na zemljištu koje poželi netko politički povezan i financijski moćniji", dodaju iz SDP-a.
"Najopasnije je što investitor više ni ne mora pregovarati. Dovoljno je da otkupi 51 posto čestica, a ostatak može prisilno preuzeti komasacijom i izvlaštenjem. Takav model bez lokalne kontrole savršen je za zlouporabe, pogodovanja i trgovinu utjecajem. U praksi, građani mogu ostati bez šuma, oranica ili parcela samo zato što je netko došao do polovice zemljišta i ima podršku HDZ-ova ministarstva. I najgori dio: na otetoj zemlji gradit će se stanovi koji će se zatim prodavati našoj djeci po višestruko većim cijenama. Zemlju će oteti jeftino, a prodavati skupo – dvostruka pljačka pod pokroviteljstvom države."
"Posebno je skandalozno što će za ovaj zakon glasati HDZ-ovi saborski zastupnici koji su ujedno gradonačelnici i načelnici. Oni najbolje znaju što znači gubitak lokalnih ovlasti, ali će ipak dizati ruku za rješenje koje omogućuje da se zemlja njihovih vlastitih građana preuzme bez njihova pristanka. Time svjesno glasaju protiv interesa gradova i općina koja vode i ljudi koje bi trebali štititi."
"Ovaj Zakon ne modernizira sustav, nego uništava gradove i općine. Lokalna samouprava postaje statist dok ministarstvo odlučuje gdje će niknuti novi projekti, bez obzira postoji li infrastruktura, javne usluge ili interes zajednice. To nije razvoj, to je centralizirana predaja prostora privatnim interesima uz političku zaštitu HDZ-a. SDP se ovome jasno i glasno suprotstavlja. Tražimo povlačenje Zakona iz procedure
i potpuno novo pisanje uz uključivanje struke, zaštitu privatnog vlasništva, vraćanje ovlasti lokalnoj samoupravi i planiranje koje služi građanima, a ne investitorima. Hrvatska treba uređeni prostor, sigurnost vlasništva i priuštivo stanovanje – a ne legalizaciju otimačine. Ne damo svoju zemlju!", zaključuje se.
