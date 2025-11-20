Oglas

IVANA MARKOVIĆ

SDP-ova gradonačelnica: Ne bih dozvolila Thompsonov koncert

Nina Kljenak
20. stu. 2025. 14:45

Ivana Marković, SDP-ova gradonačelnica i saborska zastupnica, gostovala je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarala o paketu tzv. "Bačićevih zakona" te o svom stavu da Thompsonu ne bi dopustila koncert na supetarskoj rivi.

Smatra da je mogućnost zaobilaženja jedinica lokalne i regionalne samouprave pogrešna te da građani imaju pravo odlučivati o prostoru na kojem žive. Najavila je i ustavnu tužbu, smatrajući da se jedinice lokalne samouprave razvlašćuju jer, prema novom zakonu, privatni investitor neće plaćati komunalni doprinos ako sam izgradi infrastrukturu.

Osvrnula se i na pitanje koncerta Marka Perkovića Thompsona, istaknuvši da ga ne bi dopustila na supetarskoj rivi. Komentirala je i Tordicin prosvjed u Splitu, kazavši:

"Netko je tim dečkima trebao reći dosta, a dočekani su pljeskom. Kad bi se nakon određenih povika prekinula utakmica, to bi bila jasna poruka. Bez "ali"."

Teme
ivana marković marko perković thompson supetar zakon o prostornom uređenju

