Šef službe za sigurnost prometa: Ako krenete sutra ujutro iz Dalmacije prema Zagrebu...

"Gužva je neizbježna i ljudi na to moraju biti spremni. Do nje bi došlo i bez koncerta. Reći ću vam jedan podatak, prošli vikend je kroz Lučko prošlo 230.000 vozila. Zato, ovom prilikom pozivam strane turiste da do mora dođu tako da izbjegnu Zagreb jer to je moguće. Svim autoklubovima zemalja iz kojih dolaze turisti HAK je poslao te obavijesti", govori nam.