Crne prognoze za EU: U opasnosti su stotine tisuće radnih mjesta

"Europska konkurentnost neće se graditi samo na tehnologiji, kapitalu ili financijskoj regulaciji", rekla je izvršna potpredsjednica Europske komisije za vještine Roxana Mînzatu. "Gradit će se na ljudima, vještinama koje razvijaju i prilikama koje im stvaramo kako bi u potpunosti pridonosili našim gospodarstvima i društvima."