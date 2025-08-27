Masovna tučnjava na Pagu: Sudjelovali Hrvati, Srbi, Crnogorac i Bosanac

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja provedenog u Policijskoj postaji Pag, jučer je uz optužni prijedlog zbog prekršaja iz članka 6. i članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira na prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru privedeno sedam muških osoba: trojica hrvatskih državljana, dva državljanin Srbije te po jedan državljanin Crne Gore i Bosne i Hercegovine, izvijestila je policija.
Oglas
Navedene osobe su optužnim prijedlogom okrivljene da su 24. kolovoza u Povljani, u ranojutarnjim satima u smještajnom objektu kampa remetili javni red i mir na naročito drzak način, obzirom na vrijeme i mjesto na kojem su se nalazili i drugi gosti.
Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako su hrvatski državljani u dobi od 30, 24 i 19 godina te državljanin Srbije u dobi od 25 godina, oko 5 sati ujutro zajedno došli kod zaposlenika kampa, gdje je potom došlo do međusobnog verbalnog i fizičkog sukoba sa stranim državljanima; 27-godišnjim državljaninom Srbije, 32-godišnjim državljaninom Crne Gore i 26-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine.
Nakon međusobnog fizičkog sukoba unutar zatvorenih prostora, nastavili su s remećenjem javnog reda i mira i van objekta, oštećujući inventar.
Utvrđena prisutnost alkohola
Osumnjičeni su uhićeni isto jutro te privedeni u prostorije policije, gdje je kod većine sudionika utvrđena prisutnost alkohola u krvi. Tijekom daljnjeg postupanja sudionike događaja pregledali su djelatnici hitne medicinske pomoći, koji su kod trojice konstatirali lake tjelesne ozljede.
Nadalje, tijekom postupanja je utvrđeno kako je događaju prethodilo remećenje javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu u Povljani oko 3 sata u noći, u kojem su od navedenih sudionika, sudjelovala dvojica hrvatskih državljana u dobi od 24 i 19 godina te državljanin Srbije u dobi od 27 godina.
Stoga je protiv njih trojice nadležnom sudu podnesen optužni prijedlog i zbog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, s time da je 24-godišnjem hrvatskom državljaninu stavljeno na teret da je uz navedeno počinio i prekršaj iz članka 25. Zakona o suzbijanju diskriminacije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas