Masovna tučnjava na Pagu: Sudjelovali Hrvati, Srbi, Crnogorac i Bosanac

Nadalje, tijekom postupanja je utvrđeno kako je događaju prethodilo remećenje javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu u Povljani oko 3 sata u noći, u kojem su od navedenih sudionika, sudjelovala dvojica hrvatskih državljana u dobi od 24 i 19 godina te državljanin Srbije u dobi od 27 godina.