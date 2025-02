Sezona gripe na vrhuncu: HZJZ objavio u kojim je županijama najviše oboljelih

Sezona gripe dosegnula je vrhunac, a do sada je evidentirano oko 24.000 oboljelih i 31 smrtni ishod zbog te bolesti i njezinih komplikacija, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) u kojemu očekuju da će se broj oboljelih početi smanjivati idućih tjedana.

S obzirom na to da je u zadnjem tjednu (od 3. do 9. veljače) pristiglo preko tisuću prijava oboljelih manje u odnosu na tjedan prije (od 27. siječnja do 2. veljače), možemo reći da je gripa dosegnula ovosezonski vrhunac te u idućim tjednima očekujemo daljnje smanjenje broja prijava, navode u HZJZ-u.