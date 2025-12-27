Sin godinama u Gorskom kotaru zlostavljao majku. Na Badnjak ju je napao sjekirom

Stravičan slučaj obiteljskog nasilja potresao je Gorski kotar. 37-godišnji L. D. iz Moravica priveden je i smješten u riječki zatvor pod sumnjom da je godinama psihički i fizički zlostavljao vlastitu majku. Sve je navodno kulminiralo na Badnjak, kada je nesretnu ženu napao sjekirom, nanio joj ozljede te joj prijetio nožem i pištoljem, piše Burin.
Oglas
Prema dosadašnjim informacijama, kako prenosi Index, sve se odigralo na Badnjak oko 20 sati. Počeo je razbijati stvari po stanu te je, pucajući iz zračnog pištolja, razbio televizor i staklo na stolu. Agresivno je vikao na majku, zaprijetivši da će je ubiti pištoljem, te je mahao nožem prema njoj.
U strahu za vlastiti život, žena je pobjegla iz stana kako bi potražila pomoć, no sin je potrčao za njom noseći sjekiru. Sumnja se da ju je, s namjerom da je teško ozlijedi, više puta udario sjekirom po leđima, nanijevši joj posjekotine i oguljotine.
Uz prijetnje smrću natjerao ju je da se vrati u stan, gdje je nastavio s nasilničkim ponašanjem. U jednom je trenutku prostorije navodno poprskao suzavcem, što je kod majke izazvalo otežano disanje i peckanje u očima.
Istražitelji sumnjaju da ovo nije bio izoliran incident. Tereti ga se da je od lipnja 2019. do ovog Badnjaka, često pod utjecajem droga, sustavno zlostavljao majku s kojom živi u zajedničkom kućanstvu.
Sumnja se kako ju je vrijeđao, razbijao predmete po stanu te je tukao rukama i raznim predmetima, dovodeći je u ponižavajući položaj. Svojim ponašanjem kod majke je izazvao osjećaj straha za život, poniženja i dugotrajne patnje.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas