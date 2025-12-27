Sin godinama u Gorskom kotaru zlostavljao majku. Na Badnjak ju je napao sjekirom

Prema dosadašnjim informacijama, kako prenosi Index, sve se odigralo na Badnjak oko 20 sati. Počeo je razbijati stvari po stanu te je, pucajući iz zračnog pištolja, razbio televizor i staklo na stolu. Agresivno je vikao na majku, zaprijetivši da će je ubiti pištoljem, te je mahao nožem prema njoj.