Na rješenje o inkluzivnom dodatku čeka 105.000 osoba: Mnogi ga i ne dožive

Siniša Bosanac, također Koprivničanac, koji je javnim djelovanjem doprinio poboljšanju prava osoba s invaliditetom zbog čega mu je svojedobno uručena nagrada Ponos Hrvatske, kaže da je dobro upoznat s problemom dugotrajnog čekanja na inkluzivni dodatak. Iako je u slučaju njegovog djeteta sve išlo automatizmom, nisu svi te sreće.