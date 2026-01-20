Sindikat KBC-a Zagreb: Na sanitetski prijevoz čeka se i po 20 sati

Ističe kako se broj pacijenata koji dnevno prolaze kroz hitni prijem na Rebru kreće između 300 i 500 dnevno. "Osoblje to jednostavno više ne može izdržati. Moj je istup bio prvenstveno motiviran zaštitom dostojanstva radnika, ali i pacijenata koji se predugo zadržavaju u prostorima koji za to nisu predviđeni“, rekla je.