Otkaz dobio nakon prijave DORH-u, sud sad presudio u njegovu korist: "Tko može nadoknaditi te poglede ljudi, tu neimaštinu?"

"Napominjemo kako radni sporovi na koja zlonamjerno ukazujete, od kojih su neki pravomoćno, a neki niti nisu pravomoćno okončani, imaju svoja daljnja sudske epiloge na drugostupanjskim odnosno na višim sudovima, pa je ipak za pričekati što će uz tijela kaznenog gonjenja, na uložene žalbe i izvanredne pravne lijekove, reći viši sudovi, prije konačne javne "osude" koja se svodi na fragmentiranje dijelova sudskih postupaka iz nižeg novinarskog upita", odgovorili su nam iz riječkog KBC-a.