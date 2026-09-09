SPOROVI IZ RUŽIĆEVA MANDATA
Otkaz dobio nakon prijave DORH-u, sud sad presudio u njegovu korist: "Tko može nadoknaditi te poglede ljudi, tu neimaštinu?"
Dok je Alen Ružić vodio riječki KBC, otkaze je dobilo nekoliko zaposlenika koji su pravdu potom potražili na sudu. Četiri presude dosad su utvrdile da su otkazi bili nedopušteni, a dvije su već pravomoćne. Posljednja, tek prvostupanjska, stigla je u slučaju bivšeg voditelja tehničke službe Gradimira Šaina. Ružić odgovara da su otkazi bili opravdani, a sudovi su, kaže, ionako skloni zaposlenicima.
Gradimir Šain, nekadašnji voditelj tehničke službe, otkaz je dobio za vrijeme dok je na čelu riječkog KBC-a bio aktualni ministar rada Alen Ružić.
"Niste više sigurni za svoju egzistenciju, za egzistenciju svojih najmilijih. Jednostavno osjetite jednu bespomoćnost i beznađe. Mada u nekim momentima razmišljate: to će, nisi kriv, to ćeš riješiti, to će se brzo riješiti, pravda će prevladati", kazao je Šain.
"Tko može nadoknaditi te poglede ljudi, tu neimaštinu?"
Otkaz je dobio u ožujku 2023., samo mjesec dana nakon što je DORH-u prijavio nepravilnosti u radu KBC-a. Tri i pol godine kasnije, riječki Općinski sud nepravomoćno presuđuje u Šainovu korist navodeći da je otkaz bio nedopušten.
"Bez obzira na presudu koja govori da me trebaju vratiti na posao, da mi trebaju nadoknaditi troškove, tko može nadoknaditi neprospavane noći mene i moje obitelji? Taj silni stres, te poglede ljudi, tu neimaštinu", rekao je za N1 Šain.
"Ne bi mogao biti ministar ni u Zimbabveu"
Ružić iza sebe ima niz nedopuštenih otkaza, ističe Radmila Čakut Jurišić, a već su četiri presude, od kojih su dvije pravomoćne to i potvrdile – one u slučaju onkologinje Belac-Lovasić te pomoćnika Slemenšeka.
"Nakon pet godina nezakonitog rada, on uleti u fotelju. I koju fotelju? Ministra rada i mirovinskog sustava. Pa on to ne bi mogao biti ni u Zimbabveu", naglasila je Čahut Jurišić, predsjednica Sindikata zdravstva Hrvatske.
Za očekivati je, dodaje Čahut, da će Uprava uložiti žalbu i na presudu u slučaju Šain, a pretpostavlja da će radni sporovi KBC stajati više stotina tisuća eura.
"Razbacuju se novcima bolničkog proračuna, poreznih obveznika, a s druge strane naši bolesnici u bolesničkim sobama skapavaju od vrućine, jer KBC nema novaca za klima uređaje", dodala je Čahut Jurišić.
KBC Rijeke: "Radni sporovi na koja zlonamjerno ukazujete..."
Iz riječkog KBC-a, na naše pitanje o utrošenim sredstvima na sudske sporove nisu odgovorili, ali odbacuju prozivke zbog više sudskih presuda o nezakonitim otkazima za vrijeme mandata tadašnjeg ravnatelja, današnjeg ministra Alena Ružića.
Tvrde da se različiti radni sporovi zlonamjerno povezuju radi političke diskreditacije bivšeg ravnatelja. Umjesto toga, pozivaju na raspravu o kaznenom postupku zbog navodne pronevjere skupih lijekova, skrivenih narkotika i lažnih računa, zbog kojih je KBC, navode, pretrpio štetu veću od 220 tisuća eura.
Ponovno ukazuju i na sindikalnu povjerenicu koja, kažu nije legitimna predstavnica radnika, tvrdeći da je pravomoćno osuđena zbog zlouporabe sindikalnog položaja te da presude o otkazima koristi za vlastitu promociju.
"Napominjemo kako radni sporovi na koja zlonamjerno ukazujete, od kojih su neki pravomoćno, a neki niti nisu pravomoćno okončani, imaju svoja daljnja sudske epiloge na drugostupanjskim odnosno na višim sudovima, pa je ipak za pričekati što će uz tijela kaznenog gonjenja, na uložene žalbe i izvanredne pravne lijekove, reći viši sudovi, prije konačne javne "osude" koja se svodi na fragmentiranje dijelova sudskih postupaka iz nižeg novinarskog upita", odgovorili su nam iz riječkog KBC-a.
"Sporovi su tema jer sam ja sada ministar"
Ružić je, pak, poručio da sporovi iz razdoblja dok je bio ravnatelj ne bi bili tema da trenutno ne obnaša ministarsku dužnost.
"Tematiziranje ovakvih specifičnih slučajeva ima zapravo za cilj davanje na važnosti, zato što sam ja sada ministar i sigurno ne bi bilo istaknuto ako imate u kolektivu od 4. 000 zaposlenih, što ima KBC Rijeka. Ako sam ja kao ravnatelj u šest godina dao, recimo, pet otkaza koji su vrlo opravdani, a u sudskoj praksi znamo da su sudovi uvijek skloni zaposlenicima", rekao je Ružić.
No, Šain ističe da otkaz niti je bio opravdan, niti je postupanje tadašnjeg ravnatelja bilo odgovorno.
"Sama inflacija tih otkaza u KBC-u Rijeka pokazuje kolika je bila njegova neodgovornost i bezočnost. On je dva puta mijenjao sistematizaciju, poništavao natječaj za rukovoditelja tehničke službe, samo da bi na to čelo stavio čovjeka koji nema nikakve veze s tehnikom, znači nema nikakvu kvalifikaciju", rekao je Šain.
Presude zbog nedopuštenih otkaza zasad su epilog kadrovske politike riječkog KBC-a iz vremena dok ga je vodio današnji ministar rada, no račun za te odluke ne plaća Ružić, nego bolnica i porezni obveznici.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare