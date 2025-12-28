Nakon Thompsonovih prozivki, stigao odgovor Tomaševića

Josip Mikacic/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik oglasio se na društvenim mrežama nakon što je Marko Perković Thompson na jučerašnjem koncertu u Areni Zagreb pozvao na rušenje aktualne zagrebačke vlasti na izborima, te nakon što su se desničari jutros okupili ispred njegovog stana.

Podijeli

Oglas

Podsjećamo, sinoć je Marko Perković Thompson održao koncert u zagrebačkoj Areni, tijekom kojeg je pozvao na rušenje Tomaševića i Možemo, nazvavši ih "ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista", na izborima koji, kako je rekao, "mogu biti i redovni i izvanredni".

Jutros se, također, ispred Tomaševićevog stana okupila grupa desničara koje su predvodili Dražen Keleminec iz AHSP-a i Alin Kavur, pjevajući Thompsonove pjesme u znak prosvjeda protiv zabrane koju je Tomašević najavio za pjevačeve nastupe u Zagrebu.

Tomašević se preko društvenih mreža oglasio, a njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Dva puta sam na demokratskim izborima izabran za gradonačelnika Zagreba.

Mandat i povjerenje da vodim ovaj grad dali su mi građani Zagreba.

Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske", stoji u objavi Tomaševića.