nakon koncerta u areni

Nakon Thompsonovih prozivki, stigao odgovor Tomaševića

N1 Info
28. pro. 2025. 13:44
Tomislav Tomašević
Josip Mikacic/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik oglasio se na društvenim mrežama nakon što je Marko Perković Thompson na jučerašnjem koncertu u Areni Zagreb pozvao na rušenje aktualne zagrebačke vlasti na izborima, te nakon što su se desničari jutros okupili ispred njegovog stana.

Podsjećamo, sinoć je Marko Perković Thompson održao koncert u zagrebačkoj Areni, tijekom kojeg je pozvao na rušenje Tomaševića i Možemo, nazvavši ih "ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista", na izborima koji, kako je rekao, "mogu biti i redovni i izvanredni".

Jutros se, također, ispred Tomaševićevog stana okupila grupa desničara koje su predvodili Dražen Keleminec iz AHSP-a i Alin Kavur, pjevajući Thompsonove pjesme u znak prosvjeda protiv zabrane koju je Tomašević najavio za pjevačeve nastupe u Zagrebu.

Tomašević se preko društvenih mreža oglasio, a njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Dva puta sam na demokratskim izborima izabran za gradonačelnika Zagreba.

Mandat i povjerenje da vodim ovaj grad dali su mi građani Zagreba.

Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske", stoji u objavi Tomaševića.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
ZDS marko perković thompson tomislav tomašević

