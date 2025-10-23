Skandal na Filozofskom: Odsjek sociologije traži od dekana da ukine suspenziju studentima

Odsjek za sociologiju, na temelju zaključaka svoje izvanredne sjednice održane 22. listopada 2025. – na koju ste, u duhu dijaloga, bili pozvani, ali se, nažalost, ni Vi ni netko tko bi Vas zamijenio niste odazvali – iskazuje zabrinutost Vašom Odlukom o suspenziji studentica sociologije koje su sudjelovale u studentskom prosvjedu u vezi s uvođenjem plaćanja participacija. Uznemireni mogućim negativnim posljedicama koje bi ta odluka mogla dugoročno imati za ozračje demokratskog dijaloga, akademske slobode, kritičko mišljenje i sveukupni etos Filozofskoga fakulteta, smatramo bitnim ukazati na sljedeće: