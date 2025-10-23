DONOSIMO NJIHOV DOPIS
Skandal na Filozofskom: Odsjek sociologije traži od dekana da ukine suspenziju studentima
Pobuna zbog odluke dekana Filozofskog fakulteta o suspenziji troje studenata zbog prosvjeda širi se i na profesore tog fakulteta.
Kako doznaje N1, jučer je čitav Odsjek sociologije poslao dopis dekanu ali i svim ostalim kolegama, kojim traže od dekana da povuče svoju odluku o suspenziji. Svoj su zahtjev obrazložili u deset točaka te su argumentima do srži ogolili neargumentiranost odluke dekana koji danima šuti na prozivke studenata.
Dopis Odsjeka sociologije podržali su danas već svojim potpisima i profesori s Odsjeka za komparativnu književnost i također se s istim zahtjevom obratili dekanu Domagoju Tončiniću.
Prenosimo ga u cijelosti:
Poštovani gospodine dekane Tončiniću,
Odsjek za sociologiju, na temelju zaključaka svoje izvanredne sjednice održane 22. listopada 2025. – na koju ste, u duhu dijaloga, bili pozvani, ali se, nažalost, ni Vi ni netko tko bi Vas zamijenio niste odazvali – iskazuje zabrinutost Vašom Odlukom o suspenziji studentica sociologije koje su sudjelovale u studentskom prosvjedu u vezi s uvođenjem plaćanja participacija. Uznemireni mogućim negativnim posljedicama koje bi ta odluka mogla dugoročno imati za ozračje demokratskog dijaloga, akademske slobode, kritičko mišljenje i sveukupni etos Filozofskoga fakulteta, smatramo bitnim ukazati na sljedeće:
Kazna je drastična i preuranjena
Odluka dekana o privremenoj zabrani pohađanja nastave, polaganja ispita i predaje radova izrečena je prije nego što je Stegovni sud uopće odlučio o razmatranju slučaja. Time su studenti de facto već kažnjeni bez dokazane krivnje, što je u suprotnosti s načelom presumpcije nevinosti. Sama mjera ima karakter kazne, a ne zaštitne mjere – njezin učinak jest isključenje sa studija na do tri mjeseca.
Pritisak na Stegovni sud
Odlukom o zabrani dekan sugerira očekivanje u vezi s ishodom postupka, čime se posredno utječe na neovisnost Stegovnog suda. Takvo postupanje podriva povjerenje u objektivnost i zakonitost postupka.
Nejasan i selektivan kriterij sankcioniranja
Prema svjedočenjima, u akciji je sudjelovalo više desetaka studenata, ali mjera je izrečena samo troje. Tražimo da dekan pojasni kriterij prema kojem su upravo ta trojica studenata izdvojena. Naime, selektivnost stvara dojam ciljanog pritiska i zastrašivanja.
Pogrešna pravna kvalifikacija
Prema članku 3. stavku 2. točki 4. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata, djelo bi se moglo kvalificirati kao ometanje službene aktivnosti, što predstavlja lakši stegovni prijestup. Članak 3. stavak 3. točka 1., na koji se poziva odluka o privremenoj mjeri, odnosi se na nasilno ponašanje (fizičko i simboličko), što u ovom slučaju nije primjenjivo jer nije bilo prijetnji, prisile ni nasilja.
Nejasan pojam "simboličkog nasilja"
"Simboličko nasilje" nije pravno definiran pojam te ne postoji ni u našem nacionalnom ni u međunarodnom pravu, već samo u sociološkoj teoriji P. Bourdieua. Koristiti ga kao osnovu za sankciju znači pozivati se na neodređen i neprovjerljiv kriterij, što nije u skladu s načelom zakonitosti.
Oprez u širenju definicije nasilja
Treba biti posebno oprezan s upotrebom pojma “nasilje”. Naime, ako se svako narušavanje reda proglasi nasiljem, to vodi relativizaciji i banalizaciji stvarnog nasilja – fizičkog, seksualnog, psihološkog ili rodno uvjetovanog. Time se dugoročno slabi i društveni konsenzus o osudi nasilja.
Sukob interesa i autonomna odluka uprave
U ovom su slučaju Uprava i studenti imali sukobljene interese (oko uvođenja participacija), a ista uprava donosi odluku o suspenziji svojih oponenata. To izaziva sumnju u objektivnost i proporcionalnost mjere.
Tradicija i akademski kontekst
Fakultet ima dugu tradiciju mirnog rješavanja neslaganja i studentskog aktivizma koji uključuje performativne i nenasilne oblike protesta. U sociologiji se to naziva repertoarom kolektivne akcije, što obuhvaća uobičajene načine izražavanja nezadovoljstva u određenom kontekstu. Uprava bi trebala reagirati s više tolerancije i dijaloga, što je u skladu s misijom akademske zajednice.
Ugled Fakulteta i identitet
Filozofski fakultet u javnosti je prepoznat kao prostor kritičkog mišljenja i društvene odgovornosti. Ovakve odluke narušavaju tu reputaciju i udaljavaju nas od vrijednosti koje su Fakultet učinile prepoznatljivim i poželjnim mjestom za studiranje.
Legalno i legitimno
Naposljetku, treba razlikovati legalnost od legitimnosti. Iako se Odluka poziva na Pravilnik, dekanova je Odluka nelegitimna u akademskom i etičkom smislu jer ne poštuje duh dijaloga, proporcionalnosti i slobode izražavanja.
Zbog svega navedenog, pozivamo Vas da povučete Odluku o suspenziji nastave u odnosu na sve studente i studentice na koje se odnosi te ujedno iskazujemo stav da je nismo spremni prihvatiti.
