Suspendirana studentica nije imala ni bubanj, ni zviždaljku ali je - članica inicijative za Palestinu

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs je komentirao: "Ne znam, rečeno je da je to zbog buke, ali mislim da biste trebali pitati one koji su donijeli takvu odluku na osnovu čega su je oni konkretno do kraja doveli. Simbolika protesta je da bude vidljiv, ali sigurno je da nije niti akademski niti civilizirano da se protesti koriste za nekakva vrijeđanja ili nešto slično, ja ne znam da li je to bilo u ovom slučaju, možda je, možda nije , ali to ćete vi sigurno saznati i u dekanatu."