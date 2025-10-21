Eva Jurišić
Suspendirana studentica nije imala ni bubanj, ni zviždaljku ali je - članica inicijative za Palestinu
Studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu ne odustaju - zbog poteza dekana poslali su otvoreno pismo koje je potpisalo više od 300 studenata, studentica, profesora i profesorica, kao i brojni građani. Za srijedu najavljuju plenum. Komentar resornog ministra? Pitajte dekana.
Suspenzija zbog bubnjeva i zviždaljki? Čini se da je moguće. Preko 300 studenata, studentica, profesora i profesorica, kao i više od 130 građana potpisalo je otvoreno pismo protiv odluke dekana Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U pismu osuđuju odluku dekana Domagoja Tončinića o pokretanju stegovnog postupka protiv nekolicine studenata jer su sudjelovali u mirnom prosvjedu, a zbog čega ih se optužuje za ‘simboličko nasilje’.
Komentar ministra obrazovanja
Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs je komentirao: "Ne znam, rečeno je da je to zbog buke, ali mislim da biste trebali pitati one koji su donijeli takvu odluku na osnovu čega su je oni konkretno do kraja doveli. Simbolika protesta je da bude vidljiv, ali sigurno je da nije niti akademski niti civilizirano da se protesti koriste za nekakva vrijeđanja ili nešto slično, ja ne znam da li je to bilo u ovom slučaju, možda je, možda nije , ali to ćete vi sigurno saznati i u dekanatu."
Što kažu studenti?
Iz dekanata još nema odgovora. Za N1 je svoje viđenje dala jedna od suspendiranih studentica, Eva Jurišić:
"Ja koja sam na apsolventskoj godini, dakle gotova sam s ostalim obavezama, ostala mi je samo predaja i obrana diplomskog rada nisam u stanju to napraviti. Dakle, ja imam rad napisan, trebala sam imati obranu uskoro, to je sad odgođeno na ja ne znam koliko dugo. Meni u toj odluci ne piše ni za što me se tereti niti kakva je točno moja sudbina na fakultetu, dakle nemam niti argumentacije, niti su me zvali na nekakav razgovor, niti sam dobila neke prethodne opomene ni upozorenja, nego ja sad do daljnjeg ne znam kad ću ja moći diplomirati."
Eva na prosvjedu nije imala ni zviždaljku ni bubanj, ali je članica inicijative "Studentice za Palestinu" koja traži od uprave ukidanje suradnje s izraelskim institucijama. Kaže da se tako i našla na meti s ostalih dvoje kolega.
Predstavnik Studentskog zbora
Predstavnik Studentskog zbora FFZG-a Vigo Sakoman je komentirao: "Što se tiče daljnjeg djelovanja, mislim providno je to što je kolegica već rekla, nije slučajnost da nitko od studentskih predstavnika nije stavljen na stegovni postupak. Čini se da su mislili da će izgledati manje autoritarno ako ne napadnu na izravno izabrane predstavnike - bilo tko tko i dalje misli da se njih može pozvati na nekakve procedure ili poštovanje studenata ili nekakve pravilnike je u biti u jednoj ugodnoj zabludi."
Unatoč svemu studenti ne odustaju
U pismu dekanu naveli su: "Osuđujemo odluku dekana Filozofskog fakulteta u Zagrebu Domagoja Tončinića o pokretanju stegovnog postupka protiv studenata_ica Filozofskog fakulteta. Pogrešno je pokrenuti takav postupak, a uz to i zabraniti studentima i studenticama pohađanje nastave, predaju seminarskih radova i polaganje ispita do završetka stegovnog postupka pokrenutog protiv njih."
Podrška im stiže sa svih strana- potpisali su ih brojni profesori, bivši studenti i javne osobe. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da studenti imaju pravo na prosvjed te da je odluka o suspenziji apsolutno pretjerana.
