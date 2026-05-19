DORH se oglasio o detaljima ubojstva u Drnišu: "Sve je unaprijed planirao"

Nakon ispitivanja osumnjičenika Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku predložilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, mogućnosti ponavljanja kaznenog djela te zbog težine kaznenog djela. Priopćenje prenosimo u cijelosti.
"Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 50-godišnjak 16. svibnja 2026. oko 23,00 sata, u Drnišu, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života dostavljača hrane iz ugostiteljskog objekta iz kojeg je već naručivao hranu, po dolasku 19-godišnjeg hrvatskog državljanina (2007.) koji mu je dostavio hranu, bez ikakvog povoda, odmah ispalio u oštećenika hitac iz vatrenog oružja kojeg je sam izradio, uslijed čega je oštećenik zadobio ozljede od kojih je na mjestu događaja preminuo.
Nakon ispitivanja okrivljenika Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog postojanja okolnosti koje upućuju na opasnost da će pobjeći, postojanja osobitih okolnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo te zato jer je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške (članak 123. stavak 1. točka 1., 3. i 4. Zakona o kaznenom postupku)."
