Mirno okupljanje
FOTO, VIDEO / Tuga u Drnišu, stotine na mirnom prosvjedu: Klapa pjesmom odala počast Luki
Brojni građani u srijedu navečer u Drnišu su mirno prosvjedovali zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca, zatraživši od nadležnih odgovor kako je moguće da je sustav ponovno zakazao i zbog čega nitko nije reagirao na njihova upozorenja na osobu od koje se u gradu strahovalo.
Okupljeni, koji su došli i iz drugih gradova, polagali su cvijeće i svijeće ispred srednje škole koju je pohađao ubijeni mladić i oprostili se od njega uz minutu šutnje, klapsku pjesmu i molitvu.
Organizatori su u pozivu na prosvjed zamolili za dostojanstveno okupljanje, u tišini, "bez govora, transparenata, ispada i podjela”, navevši da iza prosvjeda ne stoji nijedna politička stranka ili udruga, nego „ljudi, građani, roditelji, prijatelji, susjedi. Grad koji tuguje”.
Podsjetili su kako su građani Drniša godinama živjeli uz osobu koja je već oduzela ljudski život, koja je prijetila ljudima po gradu i od koje se očekivalo da će ponoviti zločin što se na žalost obistinilo. Zatražili su promjene zakona te zaštitu institucija države.
Vesela Šegvić Kordić/N1
Vesela Šegvić Kordić/N1
Vesela Šegvić Kordić/N1
Vesela Šegvić Kordić/N1
Vesela Šegvić Kordić
Suorganizatorica prosvjeda Matilda Jelčić Stojaković izjavila je za Novu TV kako je sustav zakazao, država ih nije zaštitila, kao ni zakoni Republike Hrvatske. „U protekla četiri dana nitko iz državnog vrha nije smatrao shodnim doći u Drniš podijeliti našu tugu”, istaknula je.
„Ogorčeni smo, ljuti, razočarani sa svime što smo čuli proteklih dana. Neprospavane noći su iza nas, suosjećamo s obitelji, sa svim Drnišanima, srednjoškolcima, posebno učenicima 4. b razreda i njihovom razrednicom”, rekla je.
„Čuli smo od raznih stručnjaka da Hrvatska ima jedan od najrigoroznijih kaznenih zakona, nama to nije dovoljno jer su ubojicu svi susretali u gradu, ustuknuli kada bi ga vidjeli, a živio je među njima kao da nije počinio ubojstvo, kao da u tijekom odsluženja kazne nije radio probleme, kao da nije radio probleme i nakon što je izašao iz zatvora", dodala je.
„Nije procesuiran za djela koja je počinio, nije priveden zbog posjedovanja ilegalnog oružja, a Županijski sud u Šibeniku priopćio je da su rješavali probleme po prioritetu. Ako prioritet u Hrvatskoj nije to što osuđeni ubojica ima kod sebe nelegalno oružje, onda ne znam što je”, poručila je.
Dodala je kako ne žele da sve ovo padne u zaborav, da kamere budu par dana usmjerene na Drniš i Luku kojega ništa neće vratiti i da ova žrtva bude uzaludna.
Mnogi su građani u utorak bili i na posljednjem ispraćaju Luke Milovca, a prije sprovoda održana je komemoracija u Srednjoj školi "Ivan Meštrović".
Ubio ga je u subotu 50-godišnji Kristijan Aleksić, ranije već osuđen zbog ubojstva, na pragu svoje kuće dok mu je nesretni mladić dostavljao pizzu. Određen mu je istražni zatvor nakon što je ispitan u tužiteljstvu, a tužiteljstvo i policija tvrde da je pucao u mladića s unaprijed stvorenom namjerom da ga ubije i bez ikakvog povoda, oružjem koje je sam izradio.
Ministar pravosuđa Damir Habijan ranije je rekao da u četvrtak očekuje nalaz inspekcije u šibenskom sudu i državnom odvjetništvu te najavio da će, utvrde li se propusti, inicirati stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državnoodvjetničkim vijećem.
Zatražio je nadzor s obzirom na to da slučaj okrivljenika 2023. sud nije tretirao kao hitan postupak unatoč nizu kaznenih djela koje je počinio, uključujući i ubojstvo zbog kojeg je odslužio zatvorsku kaznu.
Općinski sud u Šibeniku priopćio je da je taj slučaj dugo čekao na red zbog velikog broja zaostataka i manjka sudaca, a tužiteljstvo je tražilo kaznu od godine dana i takvi su se slučajevi rješavali po redoslijedu dolaska. Tada su na Kaznenom odjelu suda bila četiri suca rješavatelja i krajem godine 1213 neriješenih kaznenih predmeta, uz predmetne optužnih i izvanraspravnih vijeća kojih je bilo nekoliko stotina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare