Skok Lelek na kladionicama. Evo kakvo je stanje uoči drugog polufinala

Hrvatski predstavnici ostvarili su skok na eurovizijskim kladionicama, njihov nastup dojmio se obožavatelje Eurosonga.
Prema posljednjim prognozama Eurovision Worlda, Lelek je trenutno na 11. mjestu, što je najbolji plasman dosad.
Skok se dogodio uoči večerašnjeg polufinala, u kojemu publiku očekuju novi atraktivni nastupi, scenski spektakli i borba za posljednjih deset mjesta u finalu, koje će se održati u subotu.
Na pozornicu večeras će izaći predstavnici Bugarske, Azerbajdžana, Rumunjske, Luksemburga, Češke, Armenije, Švicarske, Cipra, Latvije, Danske, Australije, Ukrajine, Albanije, Malte i Norveške.
Prema kladionicama Eurosonga, među favoritima za drugu polufinalnu večer su predstavnici Ukrajine i Norveške, dok se na društvenim mrežama velika pozornost posvećuje i nastupu Australije zbog neobične scenografije i energičnog nastupa.
