Škole u Istri su sigurne, učenici u petak idu normalno na nastavu

Stanje u osnovnim školama u Puli i srednjim školama u Istri stabilna je i nema ugroze za učenike i djelatnike nakon dojave o eksplozivnim napravama, policija je utvrdila da su objekti sigurni, a učenici se u petak vraćaju u školske klupe, poručili su iz Ureda župana.

"Svi učenici sutra se vraćaju u školske klupe prema redovnom rasporedu, a građani se pozivaju na smirenost i praćenje isključivo službenih informacija. Sigurnost učenika i djelatnika i dalje ostaje apsolutni prioritet Istarske županije i Grada Pule", priopćili su iz Istarske županije.

U četvrtak ujutro više desetaka škola primilo je putem elektroničke pošte od istog pošiljatelja obavijest o postavljenim eksplozivnim napravama.

Župan Boris Miletić i pulski gradonačelnik Peđa Grbin zahvalili su policiji, ravnateljima i školskom osoblju na brzoj, profesionalnoj i koordiniranoj reakciji kojom su omogućeni sigurnost učenika i nesmetano odvijanje nastave.