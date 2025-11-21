Slavonska ostaje zatvorena. Tomašević: "Situacija je kompleksna"

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i ministar graditeljstva Branko Bačić održali su zajedničku konferenciju za novinare nakon zajedničkog sastanka o zgradi Vjesnika i situaciji u prometu. Najavili su prijelazno rješenje za olakšavanje prometa.
"Zgrada zasad ostaje nesigurna za ulazak. I dalje se neće moći napraviti očevidi ili bilo kakve radnje. Podvožnjak na Slavonskoj aveniji do daljnjeg ostaje zatvoren. Radimo na alternativama i dogovorili smo se, prema čl. 129. Zakona o prostornom uređenju - da krenemo u radove na sjevernoj strani Slavonske avenije", rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
"Očekujemo da će u roku od tjedan dana imati određenu propusnost na ovom raskrižju, prema istoku. To naravno ne može zamijeniti podvožnjak, ali bi barem malo olakšalo stanje. Radimo i na drugim opcijama", kazao je.
Detalji se, kako je naglasio, utvrđuju.
"Trenutno su dvije trake u smjeru zapada, a nadamo se napraviti možda i dvije trake prema mostu. Situacija je kompleksna", dodao je.
Ministar graditeljstva Branko Bačić također je ukazao na važnost olakšavanja prometa.
"Utvrdili smo da se još uvijek ne može ući u zgradu, niti napraviti očevid. Pričekat ćemo do nedjelje kada će Hrvatski centar za potresno inženjerstvo dostaviti izvješće na temelju kojeg će se vrlo vjerojatno - sljedeći tjedan ući u zgradu i provesti sve aktivnosti", rekao je.
S obzirom na to da ostaje privremena regulacija prometa, istaknuo je, u dogovoru s gradom će se omogućiti realizacija prometnog rješenja koje bi olakšalo promet.
"Grad će pripremiti projekt i vrlo brzo će krenuti gradnja spojnice koja će omogućiti promet", pojasnio je.
Dodao je kako će se u međuvremenu pokrenuti aktivnosti za rješenje statusa zgrade, prenosi HRT.
"Cijeli kompleks Vjesnika osiguran je kao poslovna zgrada, a ne stambeni objekt" rekao je ministar Bačić.
