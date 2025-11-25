Slovenska agencija odbila zahtjev Fine za preuzimanjem Ljubljanske burze

Slovenska vlada prošli tjedan je objavila da se protivi Fininom preuzimanju vlasnika Ljubljanske burze, jer Fina ne uživa dobar ugled u Sloveniji. Odlučila je Ljubljansku burzu učiniti kritičnom infrastrukturom od nacionalnog značaja. To znači da njezino preuzimanje od strane strane države ili pravnog subjekta koji je u većinskom ili izravnom vlasništvu strane države, zahtijeva suglasnost vlade.