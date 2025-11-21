Slovenska vlada protiv Fininog preuzimanja Ljubljanske burze

Slovenska Vlada protivi se preuzimanju vlasnika Ljubljanske burze od strane hrvatske državne agencije Fine, jer ta agencija prema vladinim riječima ne uživa dobar ugled u Sloveniji, rekao je potpredsjednik vlade Matej Arčon.
Vlada je stoga odlučila da Ljubljansku burzu proglasi kritičnom infrastrukturom od nacionalnog značaja.
Prema Arčonovim riječima, vlada je o tome raspravljala na zatvorenoj sjednici u četvrtak.
Vlada je odlučila da Fina, kao mogući budući kvalificirani imatelj udjela u Ljubljanskoj burzi, ne uživa dobar ugled, kako je propisano Zakonom o bankama u vezi s procjenom prikladnosti budućeg vlasnika, rekao je na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade.
"Vlada je dopunila rezoluciju o određivanju kritične infrastrukture i upravitelja kritične infrastrukture države te dodala Ljubljansku burzu", rekao je Arčon.
Kako je objasnio, za preuzimanje subjekta kritične infrastrukture od strane strane države ili pravne osobe koja je u većinskom ili izravnom vlasništvu strane države, potrebna je suglasnost vlade.
Prema njegovim riječima, odluke u potpunosti slijede preporuke Odbora za financije Državnog zbora, a proslijeđene su Vijeću Agencije za tržište vrijednosnih papira, koja odlučuje hoće li dati dopuštenje hrvatskoj državnoj agenciji Fini za preuzimanje Ljubljanske burze ili ne.
"Ovo je vrlo jasna poruka vlade agenciji", naglasio je Arčon.
Hrvatska Fina (Financijska agencija) želi postati većinski vlasnik Zagrebačke burze, koja je ujedno i vlasnik Ljubljanske burze. Fina trenutno ima udio od oko deset posto u Zagrebačkoj burzi. Od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) dobila je suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u operatoru Zagrebačke burze, u iznosu od 50 do 100 posto temeljnog kapitala i glasačkih prava. To znači da bi Fina, kad bi dobila kontrolu nad Zagrebačkom burzom, indirektno imala kontrolu i nad Ljubljanskom burzom.
