Slovenska vlada protiv Fininog preuzimanja Ljubljanske burze

Hrvatska Fina (Financijska agencija) želi postati većinski vlasnik Zagrebačke burze, koja je ujedno i vlasnik Ljubljanske burze. Fina trenutno ima udio od oko deset posto u Zagrebačkoj burzi. Od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) dobila je suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u operatoru Zagrebačke burze, u iznosu od 50 do 100 posto temeljnog kapitala i glasačkih prava. To znači da bi Fina, kad bi dobila kontrolu nad Zagrebačkom burzom, indirektno imala kontrolu i nad Ljubljanskom burzom.