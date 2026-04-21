Špika: Što su umirovljenici doista dobili održanim prosvjedom? Veliko NIŠTA!

Što su umirovljenici doista dobili održanim prosvjedom? Ako se odgovor mora svesti na jednu riječ, ona glasi: veliko NIŠTA - smatraju u BUZ-u.
"Unatoč bombastičnim najavama i još glasnijim obećanjima, umirovljenici su ponovno ostali kratkih rukava. Ovoga puta u režiji triju sindikalnih središnjica i nove predsjednice SUH-a, Višnje Stanišić, koja se ni sadržajem ni izvedbom nije uspjela nametnuti kao relevantan glas umirovljenika. Izostala je jasna artikulacija problema, a još više konkretna i provediva rješenja. Loša govornička forma bez jasnog sadržaja ne gradi povjerenje, ona ga urušava", navodi se u priopćenju Bloka umirovljenici zajedno kojega vodi Milivoj Špika.
Kaže da organizatori ne razumiju suštinu problema.
"Primjerice, ideja o selektivnom oporezivanju mirovina iznad određenog cenzusa (1200 ili 1500 eura) politički je i socijalno promašena. Takav prijedlog ne može dobiti podršku ni onih koje bi izravno pogodio, ali ni goleme većine umirovljenika koji od njega ne bi imali nikakvu korist, ili tek simbolične mrvice. Riječ je o mjeri koja razdvaja, a ne okuplja", navodi.
Smatra dalje da umirovljenicima nisu potrebni prosvjedi bez jasno definiranih ciljeva, rokova i mjerljivih rezultata.
"Ono što im je nužno, jednako kao i radnicima, jest odgovorna i dosljedna politika, utemeljena na provjerljivim činjenicama i usmjerena na otklanjanje uzroka problema, a ne na kratkoročno ublažavanje njihovih posljedica."
