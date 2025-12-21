Splitska policija primila prijavu zbog prijetnji gradonačelnici Supetra

Splitska je policija primila kaznenu prijavu zbog prijetnje saborskoj zastupnici SDP- a i supetarskoj gradonačelnici Ivani Marković zbog čega su počeli kriminalističko istraživanje kako bi se otkrilo tko stoji iza tih prijetnji.
Sanja Nazlić iz splitske policije za Hinu je potvrdila da je podnesena kaznena prijava. "Na okolnosti kaznene prijave za prijetnju, koja nam je podnesena u subotu, počelo je kriminalističko istraživanje", dodala je.
Neslužbeno se doznaje da su podnesene ukupno tri kaznene prijave, te da se ne prijeti samo gradonačelnici nego i članovima njene obitelji, posebno ocu hrvatskom branitelju.
