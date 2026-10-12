Splitski HDZ: Zabrana alkohola u klubovima je nezakonita. Ministarstvo ih demantira

HDZ je predložio i izmještanje party brodova koji pristaju u blizini stare gradske jezgre te zabranu njihova pristajanja i vezivanja na području pod nadležnošću Lučke uprave. Predviđeno je da im se pronađe druga odgovarajuća lokacija, a gradonačelnik je zadužen da u suradnji s Lučkom upravom i drugim nadležnim tijelima poduzme potrebne korake i o njima izvijesti Gradsko vijeće, izvještava Dnevnik Nove TV.