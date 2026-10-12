"CUGA" U NOĆNIM KLUBOVIMA
Splitski HDZ: Zabrana alkohola u klubovima je nezakonita. Ministarstvo ih demantira
Splitsko Gradsko vijeće odbilo je prijedlog o ograničavanju točenja alkohola u noćnim klubovima, dok HDZ-ovi zaključci predviđaju mjere za rješavanje problema u povijesnoj jezgri, a Ministarstvo tvrdi da zakon već omogućuje uvođenje takvih ograničenja.
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Gradsko vijeće prihvatilo je četiri zaključka HDZ-a usmjerena na rješavanje problema s kojima se stanovnici stare gradske jezgre suočavaju tijekom turističke sezone.
Jedan od njih odnosi se na zakonsko uređenje takozvanog pub crawla, odnosno organiziranih obilazaka barova i drugih ugostiteljskih objekata, koji se uglavnom održavaju u staroj gradskoj jezgri. Cilj je popuniti pravnu prazninu i spriječiti negativne posljedice takvih aktivnosti za stanare i ostale građane Splita.
HDZ je predložio i izmještanje party brodova koji pristaju u blizini stare gradske jezgre te zabranu njihova pristajanja i vezivanja na području pod nadležnošću Lučke uprave. Predviđeno je da im se pronađe druga odgovarajuća lokacija, a gradonačelnik je zadužen da u suradnji s Lučkom upravom i drugim nadležnim tijelima poduzme potrebne korake i o njima izvijesti Gradsko vijeće, izvještava Dnevnik Nove TV.
Četvrtim zaključkom Vijeće je primilo na znanje zahtjeve predstavnika stanara Sinjske ulice te se obvezalo pokrenuti inicijativu za zakonske izmjene kojima bi se ograničilo ili zabranilo izdavanje minimalnih tehničkih uvjeta noćnim klubovima koji namjeravaju poslovati u stambenim ili stambeno-poslovnim zgradama.
Ministarstvo tvrdi da zakon omogućuje ograničenja
Rasprava o radu noćnih klubova otvorila je i pitanje zakonskih mogućnosti za uvođenje ograničenja. Ministarstvo je, prema navodima iz izvještaja, odbacilo tvrdnje da takve mogućnosti ne postoje.
Izmjenama Zakona o trgovini, koje je Hrvatski sabor usvojio krajem svibnja, gradovima i općinama omogućeno je da odlukom svojih predstavničkih tijela ograniče prodaju alkoholnih pića u trgovinama na cijelom svojem području, i to između 21 sat i 6 sati ujutro. Takva se mjera može donijeti radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine ili okoliša.
Međutim, zakonska odredba o noćnoj prodaji alkohola u trgovinama nije isto što i ograničavanje točenja alkohola u noćnim klubovima. Upravo je o tom pitanju raspravljalo splitsko Gradsko vijeće, a prijedlog da se rad klubova u tom pogledu uskladi s pravilima za ostale ugostiteljske objekte nije dobio potrebnu potporu.
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