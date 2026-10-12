Rasplamsala se rasprava u Splitu: Treba li i klubovima zabraniti točenje alkohola nakon ponoći?

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Tematska sjednica Gradskog vijeća o radu noćnih klubova u središtu grada nastavljena je u ponedjeljak nakon desetodnevne stanke, a vijećnici raspravljaju o prijedlogu ograničavanja točenja alkohola u klubovima i izjednačavanja uvjeta njihova rada s pravilima koja vrijede za kafiće i restorane.

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Sjednica je prekinuta nakon što je oporba srušila kvorum solidarizirajući se s vijećnikom Centra Bojanom Ivoševićem, kojega je predsjednik Vijeća Igor Stanišić udaljio zbog ponašanja.

Na početku nastavka sjednice vijećnica Centra Marijana Puljak zatražila je da se odluka povuče i Ivoševiću omogući sudjelovanje, ocijenivši da je prekršen Poslovnik. Stanišić je odgovorio da nije mogao uspostaviti red.

„Nije izbačen zbog povrede Poslovnika, nego zbog ponašanja. To Poslovnik omogućuje”, rekao je Stanišić, dodajući da ostaje otvoren za suradnju s vijećnicima Centra.

Puljak: Je li Šuta poslovni savjetnik noćnih klubova

Puljak je upitala ima li tvrtka Financial Office klijenata u posljednje tri godine i je li gradonačelnik Tomislav Šuta poslovni savjetnik noćnih klubova, zatraživši njegovo izuzeće iz rasprave zbog mogućeg sukoba interesa.

Nezavisni vijećnik s liste Centra Srđan Marinić prozvao je nadležne zbog, kako je rekao, nejednakog odnosa prema vlasnicima noćnih klubova, malim iznajmljivačima i stanarima povijesne jezgre, ustvrdivši da se štite interesi ugostiteljskih tvrtki, a ograničavaju prava malih iznajmljivača.

„Je li vam dilanje droge u centru Splita i profit od interesa građana grada Splita? Tko vam je važniji”, pitao je.

Vijećnik Direkta Jakov Prkić ocijenio je da ograničavanje točenja alkohola nakon određenog sata nije dobro rješenje, ali da se time može poslati poruka da problem postoji. Upitao je jesu li vijećnici spremni ograničiti točenje alkohola u svim ugostiteljskim objektima na području grada u određenim satima.

„To je zakonska mogućnost, pa ako želite, ajmo probati tako”, rekao je Prkić, predloživši i pojačanu prisutnost policije na kritičnim lokacijama te korištenje komunalnih mjera za smanjenje remećenja javnog reda i mira.

Puljak je odbacila tvrdnje da je zoniranje neustavno i diskriminatorno, navodeći da zakon gradovima omogućuje određivanje broja i vrste ugostiteljskih objekata na pojedinim područjima.

„Jednakost znači da se jednaki tretiraju jednako. Unutar zone svi klubovi imaju isto pravilo, a danas imamo upravo nejednakost. Kafić mora, s početkom ponoći, prestati prodavati alkohol, klub preko puta toči do šest ujutro. Mi želimo to izjednačiti”, rekla je.

Istaknula je da Ustav štiti poduzetničku slobodu, ali dopušta njezino zakonsko ograničavanje radi zaštite zdravlja i okoliša te štiti dom i mir građana.

„Neustavno nije djelovati. Neustavno je gledati, ne raditi ništa”, poručila je Puljak.