Gradsko vijeće Splita odbilo ograničiti točenje alkohola u klubovima, ali traži nova pravila za staru jezgru

Također je zatraženo izmještanje tzv. party brodova koji se vežu u blizini stare gradske jezgre te zabrana njihova pristajanja i vezivanja na području nadležnosti Lučke uprave. U zaključku se navodi da ih je potrebno premjestiti na neku drugu prikladnu lokaciju, te je gradonačelnik zadužen da u suradnji s Lučkom upravom i drugim nadležnim tijelima poduzme potrebne korake i o tome izvijesti Gradsko vijeće.