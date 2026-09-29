JAVNI NOVAC
Splitski SDP proziva dvije gradske tvrtke: "Dosta je priče da je sve po zakonu"
Splitski SDP zaražio je u utorak da se objave ugovori, računi, narudžbenice, kriteriji nabave, odluke odgovornih osoba i sve druge relevantne isprave o tome kako se upravlja javnim novcem u gradskim tvtkama Vodovod i kanalizacija te Čistoća, s obzirom na sumnje o nezakonitom djelovanju.
Oglas
U Splitu se iz tjedna u tjedan otvaraju nova pitanja o tome kako funkcionira sustav javnog novca i otvaraju se nove moguće afere, te je dosta priče o tome da je sve sukladno zakonu, dok građani plaćaju račun, kaže u pripćenju predsjednik splitskog SDP-a Danijel Kukoč.
"U Vodovodu i kanalizaciji radnici su, prema javno objavljenim informacijama, odlazili na priključivanje objekata bez naloga. Govori se o najmanje tri takva slučaja, o uredno evidentiranim prekovremenim satima i o tvrdnjama da su investitori novac za radove davali radnicima na ruke. Poslovođa je smijenjen, četvorica radnika dobila su opomene pred otkaz, a prema objavljenim informacijama slučaj nije prijavljen ni policiji ni DORH-u. To nije sitnica. To je pitanje funkcionira li javni sustav po pravilima ili po tome tko koga poznaje", navodi Kukoč.
U drugom slučaju - komunalnoj tvrtki Čistoća policija je tražila dokumentaciju o nabavi biostabilizatora vrijednog stotine tisuća eura. Objavljeno je, dodaje se u priopćenju, da su tehničke specifikacije za stroj pripremali zaposlenici tvrtke koja je na kraju dobila posao, dok su se pojavile i informacije o povezanosti bivšeg rukovoditelja Čistoće s tom tvrtkom. Protiv bivšeg direktora operative podnesena je kaznena prijava, a nadležne službe provjeravaju okolnosti nabave.
"Obje tvrtke spremaju drastično povećanje cijena svojih usluga"
Također, policija je zatražila dokumentaciju o nabavi balirke vrijedne oko 270.000 eura, za koju je javno objavljeno da godinama stoji zapakirana.
"Ono što povezuje ove dvije gradske komunalne tvrtke je da obje pripremaju drastično povećanje cijena svojih usluga korisnicima odnosno građanima i privredi", upozorava Kukoč.
Vezano uz, kako je naveo, izvjesnog Antonija Nikolića, "tobožnje sive eminencije gradonačenika Tomislava Šute i njegovih veza s poslovima koji se plaćaju javnim novcem", Kukoč pita zašto gradska vlast nagrađuje volontere s posebnim iskaznicama iz HDZ-ove kampanje. "Postavlja se i pitanje da li je moguće da je baš uvijek član HDZ-a dao najbolju i najjeftiniju ponudu po natječaju i kako je baš to moguće svaki put? Postavlja se i pitanje je li za sve proveden natječaj i da li je taj natječaj proveden po propisima?", pita se Kukoč.
Ističe kako Splitu treba odgovornost i institucije koje ne zatvaraju oči pred očitim, a građane je pozvaou da anonimno prijave sva saznanja o mutnim poslovima javnih ustanova i gradskih tvrtki.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas