Splitski SDP proziva dvije gradske tvrtke: "Dosta je priče da je sve po zakonu"

Vezano uz, kako je naveo, izvjesnog Antonija Nikolića, "tobožnje sive eminencije gradonačenika Tomislava Šute i njegovih veza s poslovima koji se plaćaju javnim novcem", Kukoč pita zašto gradska vlast nagrađuje volontere s posebnim iskaznicama iz HDZ-ove kampanje. "Postavlja se i pitanje da li je moguće da je baš uvijek član HDZ-a dao najbolju i najjeftiniju ponudu po natječaju i kako je baš to moguće svaki put? Postavlja se i pitanje je li za sve proveden natječaj i da li je taj natječaj proveden po propisima?", pita se Kukoč.