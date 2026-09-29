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60.605 gledatelja

FOTO / Dok traje rasprava o Maksimiru, susjedi grade šest puta skuplje čudo od stadiona

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29. ruj. 2026. 10:49
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as roma, stadion
AS Roma

Novi stadion AS Rome u Pietralati jučer je dobio konačno zeleno svjetlo: oko 13:15 izvanredni povjerenik Sessa pročitao je pet točaka zapisnika o odobrenju Konferencije službi, nakon čega je izdano jedinstveno odobrenje.

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Odluka je donesena jednoglasno, a prema pisanju Legga, polaganje kamena temeljca predviđeno je za ožujak 2027, piše OneFootball.

Projekt, iza kojeg stoji obitelj Friedkin, vrijedan je više od milijardu eura i neće obuhvaćati samo stadion. Uključuje i poboljšanje cestovne infrastrukture i pristupa stadionu, nova parkirališta, radove na metrou, uređenje javnih i zelenih površina te izgradnju prateće infrastrukture.

Stadion će moći primiti 60.605 gledatelja, a približno 23.000 mjesta nalazit će se na južnoj tribini, Curva Sud, koja bi trebala postati jedna od najvećih u Europi.

Rokovi bi mogli biti kraći nego što se očekivalo. Prema vremenskom planu koji je predstavio gradonačelnik Roberto Gualtieri, izgradnja će trajati približno dvije i pol godine, što otvara mogućnost završetka radova do prosinca 2029.

„U ovom trenutku Romin stadion više nije upitan – bit će izgrađen“, rekao je gradonačelnik.

Iste večeri oglasio se i klub: „Ovo je prekretnica koja predstavlja nagradu za godine rada, predanosti i suradnje, koje je obitelj Friedkin odlučno, vizionarski i kontinuirano provodila. Romina budućnost gradit će se na čvrstim i ambicioznim projektima.“

No prava prekretnica, osim prestiža i utjecaja na grad, bit će financijska. S vlastitim stadionom Roma će imati izravnu kontrolu nad prihodima koje stadion ostvaruje, bez troškova i ograničenja povezanih s korištenjem Olimpijskog stadiona, kojega trenutačno dijeli s rivalom Lazijom.

Prema projekcijama iz tehničko-ekonomske studije izvedivosti (PFTE), stadion u Pietralati mogao bi 2031. ostvariti 153 milijuna eura prihoda, u usporedbi s 44,4 milijuna eura koliko Roma ostvaruje na Olimpijskom stadionu. To predstavlja rast od 245 posto, koji bi mogao pridonijeti povećanju ukupnih klupskih prihoda za 60 posto u odnosu na posljednje financijsko izvješće.

Takve bi brojke Romu dodatno približile financijskim razmjerima najvećih europskih klubova.

Teme
izgradnja klupski prihodi novi stadion rome projekt pietralata sportska infrastruktura

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