Taksisti zbog štrajka s ovog stajališta u Zagrebu voze besplatno: "Kome treba prijevoz neka dođe!"

Lucija Ocko/PIXSELL

Dok u Zagrebu traje drugi dan štrajka, zbog kojeg tramvaji i autobusi gotovo uopće ne prometuju, dio taksista odlučio je pomoći građanima koji su ostali bez javnog prijevoza.

Podijeli

Oglas

"Naš sugrađanin, taksist Mario Šaki Šantor, ima poruku koju prenosimo u cijelosti:

"Besplatni prijevoz putnika. Taksisti iz centra Zagreba s taxi stajališta Zrinjevac povodom štrajka voze besplatno, kome treba prijevoz neka dođe. Slobodno objavite ili dođite. Pomažemo ljudima kome je potrebno.

Hvala dragi naši taksisti", objavili su iz Facebook grupe Možemo Centar.

Tijek događaja pratimo OVDJE.