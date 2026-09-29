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"Pomažemo ljudima"

Taksisti zbog štrajka s ovog stajališta u Zagrebu voze besplatno: "Kome treba prijevoz neka dođe!"

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N1 Info
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29. ruj. 2026. 10:56
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22.09.2026., Zagreb - Taxi stajaliste iz Gajeve premjesteno uz Zrinjevac. Photo: Lucija Ocko/PIXSELL
Lucija Ocko/PIXSELL

Dok u Zagrebu traje drugi dan štrajka, zbog kojeg tramvaji i autobusi gotovo uopće ne prometuju, dio taksista odlučio je pomoći građanima koji su ostali bez javnog prijevoza.

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"Naš sugrađanin, taksist Mario Šaki Šantor, ima poruku koju prenosimo u cijelosti:

"Besplatni prijevoz putnika. Taksisti iz centra Zagreba s taxi stajališta Zrinjevac povodom štrajka voze besplatno, kome treba prijevoz neka dođe. Slobodno objavite ili dođite. Pomažemo ljudima kome je potrebno.

Hvala dragi naši taksisti", objavili su iz Facebook grupe Možemo Centar.

Tijek događaja pratimo OVDJE.

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zagreb javni prijevoz promet taksisti štrajk u zagrebu

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