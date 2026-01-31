Štern o najavljenom poslu JANAF-a u Kazahstanu: "Rizik je velik. Nadam se da znaju što rade"

"Mi smo se kao INA, velika kompanija s 15 tisuća ljudi, s izuzetno kvalitetnim Naftaplinom i tvrtkom Crosco te velikim stručnim potencijalom dosta mučili s istraživanjima po svijetu. Naročito u Siriji, pa i u Rusiji, iako su 'Bijele noći' (u Sibiru, nap.a.) bile drugačije jer je INA ondje kupila već gotovo razrađeno naftno polje u proizvodnji. U slučaju 'Bijelih noći' element rizika nije postojao, ali ovdje u Kazahstanu postoji rizik da se potroši novac, a ništa ne nađe. To je u tom poslu normalno. S tim treba računati i ne treba osuđivati", napominje.