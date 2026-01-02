Član uprave JANAF-a: MOL je u ozbiljnim pregovorima s većinskim vlasnicima NIS-a

- Vrlo je dinamično vrijeme u kojem živimo, osobito kada je riječ o sankcijama NIS-u. Ovo je sigurno značajan pomak. I mi i NIS dobili smo licenciju OFAC-a za transport sirove nafte preko JANAF-a. NIS ima licenciju za kupnju, osiguranje, plaćanje i sve što je povezano s procesom prerade nafte, rekao je Vladislav Veselica za HRT.