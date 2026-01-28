Janaf će naftu vaditi u Kazahstanu: "Rezerve su ogromne"

Janaf će s gotovo 44 milijuna eura sudjelovati u financiranju projekta istraživanja i proizvodnje nafte i plina u Kazahstanu. Iz Janafa ističu da je u složenim tržišnim i geopolitičkim okolnostima diversifikacija poslovanja jedan od prioriteta te da je to ulaganje važan korak na tom putu.
Oglas
U projekt Janaf ulazi zajedno s državnom Agencijom za ugljikovodike, čiji predsjednik Marijan Krpan očekuje otkriće komercijalnih količina nafte i plina, prenosi HRT.
Predsjednik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan izjavio je da je odluka Janafa kruna procesa koji je započeo još u travnju prošle godine.
"Već sedam mjeseci traju intenzivni razgovori, stručni, tehnički i pravni, o mogućnostima zajedničkog nastupa Geoenergije s KazmunayGasom na istočnom prostoru koji smo odabrali kao atraktivan. Taj prostor zove se Shygys i nalazi se u Kazahstanu", rekao je Krpan, dodavši da područje ima odličan istražni i razvojni potencijal.
Najavio je da će se u veljači potpisati ugovor između Geoenergije i KazmunayGasa, čime počinju uredski radovi. Snimanje seizmičkih podataka trebalo bi započeti najesen, a na temelju tih podataka izbušit će se istražna bušotina. Krpan je izrazio uvjerenje da će ona rezultirati komercijalnim otkrićem.
"Rezerve su ogromne"
Krpan je pojasnio model suradnje, prema kojemu Agencija za ugljikovodike ima znanje potrebno za realizaciju projekta, dok je Janaf financijski partner. "Program koji sam spomenuo - akvizicija, interpretacija i procesiranje seizmike te nakon toga bušenje istražne bušotine - zapravo je isti program koji smo cijelu prošlu godinu izvodili na četiri lokacije u Hrvatskoj u svrhu geotermalnih izvora energije. Naša uspješnost u tome bila je stopostotna", kazao je Krpan, podsjetivši na bušotine u Velikoj Gorici, Osijeku, Vinkovcima i Zaprešiću, gdje su rezultati bili vrlo dobri.
"U Kazahstanu ćemo primijeniti ono što smo pokazali da znamo. Ovdje smo našli toplu vodu, tamo ćemo naći naftu", poručio je.
Potencijal u Kazahstanu i Hrvatskoj
Krpan ne očekuje poteškoće u poslovanju u Kazahstanu jer je, kako kaže, legislativa u području nafte i plina slična hrvatskoj. "Kazahstan ima ogromne rezerve nafte i plina. Tamo se projekti dijele na kompleksne i konvencionalne", rekao je, napomenuvši da će njihove bušotine biti duboke do 3.5 kilometara.
"Sasvim sigurno smo pronašli jedan blok koji ima dokazan naftni potencijal", dodao je. Nafta koja se pronađe, tvrdi, moći će se prodati lokalno ili izvesti u Europu.
Istaknuo je da i Hrvatska ima potencijal za istraživanje i proizvodnju nafte i plina. "Imamo i iskustvo, potvrdili smo to sada. Sačuvali smo to znanje u Agenciji za ugljikovodike i cilj je sasvim sigurno napraviti određenu ekspanziju. Rezerve u Panonskom bazenu drastično su pale zadnjih desetak godina", zaključio je Marijan Krpan.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas