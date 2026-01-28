Janaf će naftu vaditi u Kazahstanu: "Rezerve su ogromne"

Krpan je pojasnio model suradnje, prema kojemu Agencija za ugljikovodike ima znanje potrebno za realizaciju projekta, dok je Janaf financijski partner. "Program koji sam spomenuo - akvizicija, interpretacija i procesiranje seizmike te nakon toga bušenje istražne bušotine - zapravo je isti program koji smo cijelu prošlu godinu izvodili na četiri lokacije u Hrvatskoj u svrhu geotermalnih izvora energije. Naša uspješnost u tome bila je stopostotna", kazao je Krpan, podsjetivši na bušotine u Velikoj Gorici, Osijeku, Vinkovcima i Zaprešiću, gdje su rezultati bili vrlo dobri.