Počeo transport sirove nafte za NIS preko JANAF-a

Srpska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović ranije je izjavila da će danas, nakon gotovo 100 dana, u NIS stići prva pošiljka sirove nafte preko JANAF-a te da će se isporuke odvijati tijekom ovog tjedna. To, kako je navela, znači da će rafinerija u Pančevu početi s radom oko 16. siječnja te da će se prvi dizel iz proizvodnje na tržištu pojaviti oko 26. ili 27. siječnja.