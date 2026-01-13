Počeo transport sirove nafte za NIS preko JANAF-a

Započeo je transport sirove nafte za rafineriju nafte u Pančevu putem Jadranskog naftovoda (JANAF), doznaje Tanjug.
Srpska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović ranije je izjavila da će danas, nakon gotovo 100 dana, u NIS stići prva pošiljka sirove nafte preko JANAF-a te da će se isporuke odvijati tijekom ovog tjedna. To, kako je navela, znači da će rafinerija u Pančevu početi s radom oko 16. siječnja te da će se prvi dizel iz proizvodnje na tržištu pojaviti oko 26. ili 27. siječnja.
Đedović Handanović rekla je kako očekuje da će razgovori između Gazprom Nefta i MOL-a o otkupu ruskog udjela u NIS-u biti uspješno završeni te da će OFAK produljiti dozvolu za rad NIS-u.
„U utorak ujutro stižu dobre vijesti – nakon gotovo 100 dana prva nafta dolazi Jadranskim naftovodom. Riječ je o oko 85.000 tona koje će se isporučivati tijekom ovog tjedna. To znači da rafinerija u Pančevu započinje s radom oko 16. siječnja, u svakom slučaju prije kraja tjedna. Očekujemo da prvi dizel izađe iz proizvodnje i pojavi se na tržištu oko 26. ili 27. siječnja“, izjavila je Đedović Handanović.
Dodala je kako se, nakon tih 85.000 tona, očekuje dolazak dodatnih 35.000 do 45.000 tona nafte tijekom sljedećeg tjedna, što će, uz domaću sirovu naftu koje trenutačno ima oko 120.000 tona, omogućiti da rafinerija i nakon 23. siječnja nastavi s radom tijekom duljeg razdoblja.
