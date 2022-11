Štern pozvan na Antikorupcijsko vijeće: Ne mogu doći, poslao sam važan dokument

Podijeli:







O energetskoj krizi u Newsroomu govorio je naftni konzultant Davor Štern. Smatra da nije trebalo zatvarati Rafineriju nafte Rijeka te da je remont trebalo obaviti kad je ranije već bila zatvorena. Otkrio je da je danas dobio pozivnicu za sjednicu saborskog Antikorupcijsko vijeće u utorak, no na saslušanje vjerojatno neće stići.

Na pitanje je li doista bilo nužno zatvarati riječku Rafineriju Davor Štern kaže:

“Odgovorno tvrdim da nije trebalo zatvarati, da je to plod politike koja nije krojena u Hrvatskoj, pogotovo s obzirom na to da je u dva navrata već bila zatvorena po pet mjeseci. Kad se planira velika investicija, ona se planira godinama, znalo se to. Ovo što se događa je dokaz da se nije radilo kako treba ili se radilo na zatvaranju iz drugih razloga. Zatvaranje rafinerije za remont ne može trajati više od mjesec dana, to je instalaterski posao. To je trebalo predvidjeti i već se u dva navrata to moglo napraviti. I još je ovo došlo u najgore moguće vrijeme.”

Smatra da se remont već trebao obaviti: “To je već trebalo biti napravljeno. Ako nije, onda je trebalo odgoditi puštanje u pogon tog pogona koji i nije uvjet opstanka. U jeku energetske krize to graniči s ludošću zatvoriti rafineriju. Čudi me da nema reakcije države.”

Dodaje da Hrvatska time gubi sigurnost: “Hrvatska gubi sigurnost opskrbe. Strateške zalihe mogu potrajati 60 do 90 dana. Iz Ine su rekli da su osigurali brodove, ali nema robe. Više nema garantirane isporuke.”

No, je li mogla država nešto više napraviti? “Evo primjer – da je bilo privatizacije autoceste i da je došao novi većinski vlasnik i odlučio zatvoriti autocestu. Što bi se dogodilo? To je infrastrukturni objekt potreban za energetsku sigurnost Hrvatske i Vlada je trebala reagirati”, naglasio je Štern.

Smatra da bi stav Vlade po pitanju nafte i energenata trebao biti čvršći, “pogotovo u stvarima koje se tiču nacionalne sigurnosti. Europa bi to razumjela i pomogla nam.”

Poziv za Antikorupcijsko vijeće

Komentirajući saslušanje ministra gospodarstva Davora Filipovića pred saborskim Antikorupcijskim vijećem Štern je otkrio da je i sam kao bivši generalni direktor Ine dobio poziv za utorak:

“Dobio sam danas poziv za utorak, ali na putu sam tada. Predsjedniku Vijeća g. Grmoji sam uputio materijal koji smatram bitnim, izvješće mog Nadzornog odbora 2012. gdje smo novom NO-u dali naše izvješće o proteklom razdoblju, a oni su rekli da im to ne treba. To je memento onog vremena. Ako se uđe u proučavanje tog dokumenta, vidjet će se puno toga o čemu Vijeće raspravlja. To je konstantan nered u sustavu bitnom za državu.”

Na pitanje što bi izdvojio kao ključne momente u izvješću, koji su bitni za današnji kontekst, Štern je odgovorio:

“2012. smo upozoravali na pad proizvodnje nafte. Da se tad reagiralo, to je bila vlada g. Milanovića, onda bi Ina dobila nalog da poveća proizvodnju. Ali ništa se nije dogodilo, nitko nije reagirao kao da izvješće nismo pisali. Ono je dostavljeno i predsjedniku Vlade i resornim ministrima. Razgovor o prošlosti ne vodi ničemu, a smeta me što ni oporba ne radi na budućnosti. Treba krenuti s ozbiljnim procesom promjene sustava. U MOL-u sjede ljudi koji se cijeli život time bave. Oni imaju ljude koji po 30, 40 godina rade u naftnoj industriji, a naši pregovarači nemaju dana prakse u naftnoj industriji. Možda u drugim industrijama imaju, ali da mene netko stavi u tu poziciju, ne bih se usudio prihvatiti je da iza leđa nemam velikog igrača svjetskog ranga s kojim bi se konzultirao o daljnjim potezima.”

Smatra da je Vlada u početku krize reagirala dobro, no rješenja bi sad trebala biti drugačija: “Ono što je Vlada napravila na početku krize bilo je vrlo dobro – na vrijeme i promišljeno. Ovo što bi se dalje trebalo raditi, Vlada je mogla intervenirati da subvencionira proizvodnju derivata u rafineriji – to je jeftinije nego kasnije zadovoljiti sve interese cijelog kruga ljudi koji zbog cijena derivata imaju probleme. Riješiti problem na ishodištu.”