Crveni Meteoalarm: Vjetar će biti orkanski, snijeg se očekuje i na obali

Srijeda će također biti vjetrovita na moru, u Dalmaciji još osobito treba računati na kišu. Sjevernije duž obale lokalno će biti susnježice ili snijega. U dijelu Like i Dalmacije može biti kiše koja se može smrzavati u dodiru s hladnim tlom i predmetima. Prema kraju dana oborina će se uglavnom prorijediti, kako će se sa zapada razvedravati.