Vremenska prognoza
Crveni Meteoalarm: Vjetar će biti orkanski, snijeg se očekuje i na obali
Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji. Kako su temperature niske, moguća je poledica. Zbog zimskih uvjeta na cestama, mnogo je ograničenja, osobito za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, izvještava jutros Hrvatski autoklub.
Situaciju komplicira i snažna bura u priobalju, osobito pod Velebitom gdje će biti i orkanskih udara, osobito prema večeri. Na snazi je stoga najviši - crveni stupanj Meteoalarma.
U nastavku utorka bit će i dalje snijega u unutrašnjosti, na moru će padati kiša, mjestimice i obilnije. Na dijelu obale moguće su i snježne pahulje. U dijelu Like i Dalmacije može biti kiše koja se može smrzavati u dodiru s hladnim tlom i predmetima.
Srijeda će također biti vjetrovita na moru, u Dalmaciji još osobito treba računati na kišu. Sjevernije duž obale lokalno će biti susnježice ili snijega. U dijelu Like i Dalmacije može biti kiše koja se može smrzavati u dodiru s hladnim tlom i predmetima. Prema kraju dana oborina će se uglavnom prorijediti, kako će se sa zapada razvedravati.
U četvrtak još u noći i ujutro malo snijega na kopnu i kiše na krajnjem jugu, no uglavnom suho i sunčano. Jutro će biti vrlo hladno, mjestimice na kopnu i desetak stupnjeva ispod nule.
Vrlo hladno bit će i tijekom noći na petak i u petak ujutro u unutrašnjosti. Danju toplije, no stiže i nova oborina, kiša i snijeg.
Kiše i snijega bit će i za vikend.
