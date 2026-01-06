Kako na najbolji način očistiti automobil zatrpan snijegom: Ovo obavezno učinite prije uključivanja grijanja

I ovo zimsko jutro za mnoge je započelo istim prizorom – automobil potpuno prekriven snijegom i ledom.
Iako mnogi vozači razviju vlastite „brze metode“ čišćenja, nepravilno uklanjanje snijega može dovesti do oštećenja vozila, ali i do ozbiljnih sigurnosnih problema u prometu. Postoje, međutim, učinkoviti i sigurni načini kako očistiti automobil prije polaska.
U nastavku su četiri osnovna savjeta koji pomažu da se snijeg i led uklone pravilno, bez rizika za vozilo i ostale sudionike u prometu.
1. Provjerite ispušnu cijev prije nego uključite grijanje
Prije nego što započnete s bilo kakvim fizičkim uklanjanjem snijega, važno je provjeriti je li ispušna cijev (auspuh) potpuno slobodna. Ako je začepljena snijegom ili ledom, postoji opasnost da se ugljični monoksid vrati u unutrašnjost vozila, što može biti izuzetno opasno.
Nakon toga preporučuje se uključiti prednje i stražnje grijače stakala. Oni postupno zagrijavaju vanjske površine i pomažu da se led lakše odvaja, čime se smanjuje potreba za grubim struganjem i mogućim oštećenjima, piše Danas.
2. Nikada ne koristite toplu vodu
Polijevanje toplom ili vrućom vodom po zaleđenom vjetrobranskom staklu može se činiti kao brzo rješenje, no u praksi često dovodi do pucanja stakla. Nagla promjena temperature stvara naprezanje u materijalu, što može rezultirati ozbiljnim oštećenjima i skupim popravcima.
Iz istog razloga ne preporučuje se korištenje otvorenog plamena ili improviziranih grijaćih uređaja. Ako su zaleđeni dijelovi vozila koji nisu stakleni – poput kvaka na vratima – može se koristiti mlaz hladne vode uz pažljivo uklanjanje leda mekom četkom.
3. Koristite odgovarajuće alate
Jedna od najčešćih pogrešaka je korištenje neadekvatnih alata. Metalni strugači, iako dostupni u prodaji, mogu izgrepsti staklo ili oštetiti lak na vozilu. Slično vrijedi i za razne „kućne mješavine“, poput octa i vode, koje mogu ostaviti trajna oštećenja.
Najbolja opcija je kombinacija plastičnog strugača i mekane, neabrazivne četke namijenjene upravo za uklanjanje snijega. Četke koje nisu predviđene za tu svrhu mogu ostaviti sitne ogrebotine koje se s vremenom gomilaju i narušavaju izgled automobila, piše rochestermazda.com.
4. Čistite automobil odozgo prema dolje
Prilikom uklanjanja snijega važno je krenuti od krova automobila i raditi prema dolje. Povlačenjem snijega prema sebi, umjesto guranjem, smanjuje se rizik da se snijeg nagomila na već očišćenim površinama.
Posebnu pozornost treba obratiti na vjetrobransko staklo, stražnje staklo, poklopac motora i prtljažnik. Cilj je da na vozilu ne ostanu veće naslage snijega ili leda koje bi se tijekom vožnje mogle odvojiti i ugroziti vidljivost ili sigurnost drugih vozača. Manji ostaci koji će se otopiti uz pomoć grijanja su prihvatljivi, ali krupni komadi nisu.
Zašto je temeljito čišćenje važno
Uzimanje nekoliko dodatnih minuta za pravilno čišćenje automobila ne samo da štiti vozilo od oštećenja, već pridonosi i sigurnosti u prometu. Snijeg i led koji tijekom vožnje padnu s krova ili poklopca motora mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za vozila koja se kreću iza.
Strpljenje i odgovarajuća oprema ključni su saveznici u zimskim uvjetima – i dugoročno pomažu da automobil ostane u dobrom stanju, bez nepotrebnih troškova popravaka.
