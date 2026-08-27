OTKRIVEN UZROK
Stigli nalazi o pomoru riba kod Zagreba: Razlikuju se od onog što je tvrdio Holding
Ispusti uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice značajno su utjecali na masovni pomor ribe u Savi nizvodno od Zagreba, pokazali su rezultati analiza koje je zaprimila vodopravna inspekcija Državnog inspektorata.
Na ispustima oba pročistača pritom su utvrđene koncentracije pojedinih onečišćujućih tvari iznad dopuštenih vrijednosti, piše Ivana Krnić za Jutarnji list.
Pomor ribe proteklih je dana zabilježen na desecima kilometara Save nizvodno od Zagreba. Nadležne službe zbog toga su uzimale uzorke vode i uginulih riba kako bi utvrdile što je dovelo do pomora.
Vodopravna inspekcija dobila je izvješće s rezultatima analiza uzoraka vode uzetih uzvodno i nizvodno od ispusta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice. Analizirani su i uzorci uzeti izravno na ispustima oba uređaja.
Povišene vrijednosti onečišćujućih tvari pronađene su u svim analiziranim uzorcima osim u onome uzetom uzvodno od ispusta iz zagrebačkog gradskog odvodnog kanala. Institut za vode Josipa Jurja Strossmayera procjenjivao je povezanost stanja vode s uginućem ribe te zaključio da su ispusti iz uređaja za pročišćavanje imali značajan utjecaj na pomor, ali da nisu bili jedini čimbenik koji mu je pridonio.
Rezultati analiza razlikuju se od ranijih tvrdnji Zagrebačkog holdinga, koji je nakon pojave pomora ribe objavio da su svi izlazni parametri zagrebačkog pročistača bili unutar propisanih vrijednosti te da sustav radi uredno. Nalazi koje je sada dobila vodopravna inspekcija pokazali su da su na ispustima zagrebačkog i velikogoričkog pročistača zabilježene koncentracije onečišćujućih tvari iznad graničnih vrijednosti određenih vodopravnim dozvolama i Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. Zbog utvrđenih prekoračenja inspekcijski postupak se nastavlja.
Dosadašnje analize ipak ne pokazuju da se uzrok pomora može pripisati isključivo pročistačima. U svim uzorcima površinske vode izmjerena je temperatura viša od propisane srednje godišnje vrijednosti, dok je istodobno utvrđena niska koncentracija otopljenog kisika. Iz Državnog inspektorata navode da takvi uvjeti također mogu dovesti do uginuća ribe.
Jedan od mogućih uzroka pomora u međuvremenu je isključen. Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata, na temelju dosadašnjih nalaza Hrvatskog veterinarskog instituta, uključujući Izvješće o rezultatima pretraživanja Z-23584/2026., navodi da bolesti riba nisu uzrok uginuća. Analizirani uzorci i stanje zatečeno u vodotoku ne upućuju na zarazne bolesti koje bi mogle izazvati pomor takvih razmjera.
Veterinarska inspekcija nastavlja pratiti stanje u okviru svojih ovlasti te surađuje s drugim nadležnim službama koje provode dodatna ispitivanja vodnog okoliša.
Dosadašnjom istragom tako je utvrđeno da su visoka temperatura vode i manjak otopljenog kisika mogli pridonijeti uginuću, dok je Institut za vode utjecaj ispusta pročistača ocijenio značajnim. Istodobno su na ispustima oba uređaja pronađene koncentracije onečišćujućih tvari koje su prelazile dopuštene vrijednosti, dok su bolesti riba isključene kao mogući uzrok pomora.
Vodopravna inspekcija zbog utvrđenih prekoračenja nastavlja postupak, nakon kojeg bi trebalo biti poznato kakve će posljedice nalazi imati za odgovorne subjekte i hoće li zbog prekoračenja dopuštenih vrijednosti biti izrečene sankcije.
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