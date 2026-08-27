Stigli nalazi o pomoru riba kod Zagreba: Razlikuju se od onog što je tvrdio Holding

Povišene vrijednosti onečišćujućih tvari pronađene su u svim analiziranim uzorcima osim u onome uzetom uzvodno od ispusta iz zagrebačkog gradskog odvodnog kanala. Institut za vode Josipa Jurja Strossmayera procjenjivao je povezanost stanja vode s uginućem ribe te zaključio da su ispusti iz uređaja za pročišćavanje imali značajan utjecaj na pomor, ali da nisu bili jedini čimbenik koji mu je pridonio.