konzervativna koalicija
Meloni: "Namjeravamo nastaviti vladati sve dok imam snažnu i čvrstu većinu"
Talijanska premijerka Giorgia Meloni rekla je u srijedu da namjerava ostati na dužnosti do kraja mandata, odbacivši medijska nagađanja da bi mogla raspisati prijevremene izbore prije isteka mandata iduće jeseni.
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"Voljela bih ostati na dužnosti do kraja mandata. Ponosna sam na stabilnost ove vlade", rekla je Meloni na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade.
Vlada Giorgie Meloni ovog je mjeseca postala najdugovječnija talijanska vlada od Drugog svjetskog rata. Meloni predvodi konzervativnu koaliciju koju čine njezina stranka Braća Italije, Liga i Forza Italia.
Rast potpore Nacionalnoj budućnosti, novom krajnje desnom pokretu koji vodi bivši general Roberto Vannacci, smanjio je potporu Melonijinu političkom bloku i potaknuo nagađanja da bi mogla raspisati prijevremene izbore kako bi spriječila daljnji pad potpore.
"Namjeravamo nastaviti vladati sve dok imam snažnu i čvrstu većinu", rekla je, govoreći uz potpredsjednike vlade Mattea Salvinija i Antonija Tajanija, čelnike Lige i Forze Italije.
Ipak, put koalicije posljednjih je mjeseci često bio daleko od glatkog, što upućuje na to da Meloni možda gubi nekada čvrstu kontrolu nad savezom kako se izbori približavaju.
U srpnju je donji dom parlamenta neočekivano odbacio vladin amandman povezan s izbornom reformom koju je Meloni snažno podupirala, nakon što su pojedini zastupnici vladajuće koalicije glasali protiv.
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