izmjene i dopune
Zagreb će kažnjavati nepropisno parkiranje ispred vrtića: Evo koliko ćete morati platiti
Zagrebačka Gradska skupština izglasala je na sjednici u srijedu izmijenjenu i dopunjenu odluku o uvjetima korištenja javnih parkirališta temeljem koje će komunalno redarstvo moći kažnjavati nepropisno korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta ispred dječjih vrtića.
Kazne će biti 260 eura za fizičke osobe, za pravne osobe 660 i za odgovornu osobu unutar pravne osobe 220 eura.
Parkiranje na parkirališnim mjestima ispred dječjih vrtića određenih za tu svrhu bit će od 7 do 9 i od 15 do 17 sati, maksimalno 15 minuta. Izvan tog vremena funkcionirat će kao redovna parkirališna mjesta.
Također, usvojenom odlukom se dodatno definira mogućnost uspostave "smeđeg bloka" kao područja posebnog režima parkiranja u kojem je zabranjeno korištenje parkirališnih mjesta svima osim korisnicima povlaštenih parkirališnih karata za taj blok, što uključuje stanare i poslovne korisnike.
Gradska skupština prihvatila je Izvješće o radu gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2026.
Prihvaćen je i gradonačelnikov prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost, za deficitarna zanimanja, za učenike i studente s invaliditetom, za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa i za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine.
Izmjene programa građenja komunalne infrastrukture i održavanja javnih prometnih površina
Gradska skupština prihvatila je i Tomaševićev prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2026. godini. U obrazloženju se podsjeća da je Skupština donijela Program građenja komunalne infrastrukture s planiranom vrijednosti sredstava za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od 90.891.000 eura, a ta sredstva su bila utvrđena na temelju procijenjenih vrijednosti nabave.
U izmjeni Programa su planirana sredstva usklađena sa stvarno ugovorenim vrijednostima i očekivanom dinamikom izvođenja radova te se za površine javne namjene te građevine i uređaje javne namjene smanjuju za 1.076.800 eura.
Sredstva za građenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta smanjuju se za 2.798.000 eura, dok se za groblja i krematorij planirana sredstva povećavaju za 158.300 eura radi osiguranja sredstava potrebnih za otkup zemljišta za proširenje postojećih groblja.
Za građenje javne rasvjete planirana sredstva smanjuju se za 200.000 eura. Za ostale aktivnosti povezane s građenjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana sredstva se smanjuju za 300.000 eura. Projekt Greenway Zagreb smanjuje se za 4.000.000 eura, zbog činjenice da se dio planiranih aktivnosti neće realizirati do kraja tekuće godine.
Gradska skupština prihvatila je i Tomaševićev prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja javnih prometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Zagreba u ovoj godini.
U obrazloženju se navodi kako je Skupština donijela taj Program u ukupnom iznosu od 57.066.000 eura, te su u izmijenjenom i dopunjenom Programu ukupno planirana sredstva povećavaju na 66.012.000 eura, dok se pojedine stavke Programa korigiraju sukladno potrebama provedbe planiranih aktivnosti.
Sredstva za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta povećavaju se za 7.181.000 eura. Za održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, održavanje građevina i uređaja javne namjene te održavanje groblja i krematorija, sredstva se smanjuju u iznosu od 1.170.000 eura.
Do smanjenja je došlo jer nabava kremacijskih peći neće biti realizirana do kraja proračunske godine te zbog preuzimanja dijela poslova održavanja površina koje je do sada obavljalo Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo. Sredstva za interventno održavanje komunalne infrastrukture za sanaciju štete u izvanrednim situacijama planirana su u iznosu 2.935.000 eura.
Na sjednici je prihvaćen i gradonačelnikov prijedlog o izmjeni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Zagreba, a u kojoj se navodi da u slučajevima kada Podružnica Zagrebačke ceste u određenom trenutku ne raspolaže dostatnim resursima za obavljanje pojedinih radova i usluga, potrebno je angažirati vanjske izvođače.
Prihvaćena je i dopuna Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada, zbog potrebe uvrštavanja sportske građevine Bazen Špansko u Kategorizaciju sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba.
Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić 13. sjednicu je u srijedu navečer prekinuo i njezin nastavak zakazao za četvrtak, 17. rujna u 16 sati.
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