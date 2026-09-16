Zagreb će kažnjavati nepropisno parkiranje ispred vrtića: Evo koliko ćete morati platiti

Gradska skupština prihvatila je i Tomaševićev prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2026. godini. U obrazloženju se podsjeća da je Skupština donijela Program građenja komunalne infrastrukture s planiranom vrijednosti sredstava za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od 90.891.000 eura, a ta sredstva su bila utvrđena na temelju procijenjenih vrijednosti nabave.