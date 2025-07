Stipendije od 20 do 833 eura mjesečno, jednokratne pomoći i do 1380 eura

Od onih koji su na upitnik odgovorili, lakše je pobrojati one jedinice koje ne daju stipendije ili jednokratne potpore, nego one koje to rade, prvih je, naime, samo 50-ak i uz izuzetak Kutine i Preloga, redom se radi o manjim općinama, a obzirom na demografske (ne)prilike u njima, upitno je imaju li uopće koga stipendirati.