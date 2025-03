Mlinarić Ćipe o zahtjevu SDP-a za smjenu Turudića: Neka skupe potpise cijele oporbe, vrata DP-a su otvorena

Podijeli :

Zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o političkim aktualnostima.

Stipo Mlinarić Ćipe rekao je da premijer Andrej Plenković na koalicijskim sastancima izvještava partnere o vanjskoj politici i ostalim temama: “Tu se usuglašavaju mišljenja oko bitnih stvari.”

Komentirao je i kakav je stav Vlade oko “koalicije voljnih”: “Vidio sam izjave predsjednika Zorana Milanovića iz Crne Gore i već se zaključuje da će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu, još uopće nemam riječi o tome da će hrvatski vojnici negdje ići, a ono najosnovnije je da mir u Ukrajini nije uspostavljen, još uvijek se vodi agresija, ljudi ginu. O miru se priča, ali mira još nema i sada plašiti javnost i govoriti da će hrvatski vojnici negdje ići ginuti nije dobro. To nitko ne bi dopustio, sigurnost hrvatskog vojnika, hrvatskog čovjeka je na prvom mjestu. O tome nije bilo govora i nije se razgovaralo da bi hrvatski vojnici trebali ići u Ukrajinu. Da podsjetim, hrvatski vojnici su u sklopu NATO misije išli u Afganistan, na Kosovu su danas i pokazali su se kao jedni od najboljih vojnika, Hrvatska se ponosila našim dečkima. Ako su ugroženi životi u nekom području nema šanse da će Hrvatska poslati svoje vojnike da ginu.”

“Koalicija voljnih još nije na stolu”

“Nije donošen stav hrvatske Vlade i predsjednika Republike kojeg ne možete isključiti iz takvog stava da se šalju vojnici izvan granica Hrvatske, to mora biti usuglašen stav predsjednika i Vlade. Kada do toga dođe, procijenit će i predsjednik, premijer, koalicija što je najbolje u tom trenutku, ali to još nije došlo na stol,” dodao je.

Mlinarić Ćipe osvrnuo se na vojni rok i gostovanje Jadranke Kosor u Novom danu: “Prosipa rješenja, imala je prigodu kada je bila premijerka, ali je radila isto što se radilo od 2000. godine, sustavno je zanemarena Hrvatska vojska, ukinut je vojni rok. Imamo rupu, ne samo u mladima koji više nisu mladi nego imamo problem s dočasničkim kadrom. Neko te vojnike, kada se uvede vojnik rok, mora obučavati, ukinuli ste nešto 15 godina i odjednom to vratite nazad, ne idete to tako. Vojni rok će se vratiti, ali se moraju pripremiti vojarne, dočasnički kadar koji će obučavati ljude. Vojnik rok će se sigurno vratiti, ali se moraju posložiti stvari koje su bile devastirane 15 godina. Nije se ulagalo u Hrvatsku vojsku, dočasnike…”

“Moramo biti spremni u slučaju rata”

“Ne bi danas bili u ovoj situaciji da se svaka Vlada od 2000. godine držala toga što smo potpisali ulaskom u NATO da ćemo 2 posto BDP-a izdvajati u vojsku”, dodao je.

Komentirao je i nacrt strategije EU-a u slučaju mogućnosti ratnog sukoba i kako Hrvatska stoji na tom polju: “Bez obzira hoće li biti ili neće biti rata, dao Bog da se nikada nigdje na cijelom svijetu ne ispali jedan metak, ali morate biti spremni u slučaju da se dogodi rat i da znate gdje ljudi idu u skloništa, što tko radi od Civilne zaštite…Neću reći da je Hrvatska nespremna, imamo Hrvatsku vojsku koja se pokazala u ratu kao pobjednička i da može odgovoriti i u onakvoj situaciji, a ne danas, ali smo propustili jedan period mladih ljudi koji nisu imali vojni rok. Treba tražiti rješenja i krenuti s vojnim rokom i možda da i ljudi koji su propustili odrade vojnu obuku.”

“Morate se pripremati kao da će sutra biti rat, a nadati se da neće biti nikada. Nemamo baš susjede za poželjeti, vidjeli smo prije 30 godina. Uvijek morate biti spremni, to je prva i osnovna zadaća države da zaštiti svoje građane od ugroze bilo koga sa strane. Hrvatska nije nikada u povijesti posezala za tuđim teritorijem, ali moramo napraviti od naše vojske da nikom ne padne na pamet uzimati komad teritorija Hrvatske”, dodao je Mlinarić Ćipe.

Istaknuo je da građane ne treba plašiti i iznositi razne informacije jer je Hrvatska prošla kroz rat: “Hrvatski narod je puno osjetljiviji na sami spomen rata nego Nijemci, Danci ili bilo koja druga europska država.”

“Radić je blatio sve”

Zastupnik Domovinskog pokreta odgovorio je na pitanje je li znao za prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom koju je izazvao Mario Radić: “Ne, stvarno nismo znali. Da smo znali, u unutarstranačkoj kampanji mi bismo to pokazali, oni su se služili prljavštinama, Radić je blatio sve, mene, Ivana Penavu, a ovo je istina, da smo ju znali, iznijeli bi.”

Komentirao je i slučaj Josipa Dabre i rekao da su mediji pretjerano izvještavali o toj temi: “Što je napravio, je li oštetio nekoga, je li ubio nekoga, je li netko stradao, što se dogodilo? Ništa. Čovjek je pucao u zemlju, za svaku osudu, ali 43 dana… Netko se sjetio iz DORH-a nakon 43 dana da bi trebao ići u pritvor da bi se ispitali svjedoci, a svjedoci njegovi najbolji prijatelji, supruga i sin.”

“SDP je imao prigodu pokazati Turudiću gdje mu je mjesto”

Mlinarić Ćipe komentirao je i zahtjev SDP-a za smjenu glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića: “SDP je imao prigodu pokazati Turudiću gdje mu je mjesto, bilo je glasanje za gospodina Dabru, u dvije točke je bilo podijeljeno glasanje, prva točka je bila da se vodi kazneni postupak protiv Dabre i Domovinski pokret je stisnuo zeleni gumb i stisnuo bi ga za bilo koga. Ako si htio pokazati Turudiću gdje mu je mjesto onda si za ovaj pritvor nakon 43 dana trebao izaći iz Sabora ili stisnuti crveni gumb, SDP je to propustio, Domovinski pokret je stisnuo crveni gumb. SDP se sada sjetio skupiti potpise, neka skupe potpise cijele oporbe, vrata Domovinskog pokreta su otvorena, ali nema šanse da oni to naprave.”

